Neubau Für neues Ausbildungszentrum in Itingen wurde der Grundstein gelegt Drei Berufsverbände haben sich zusammengetan und realisieren ein gemeinsames Projekt. Die Bauarbeiten haben begonnen.

Architekt Dennis Spinnler (von links), Luc Musy (Präsident AM Suisse Nordwest), Dieter Zwicky (Präsident Schreinermeister-Verband Baselland), Kurt Ursenbacher (Projektleiter Bauherrschaft) und Lucian Hell (Maler- und Gipserunternehmer-Verband Baselland) legen den Grundstein. zvg

Der Schreinermeister-Verband Baselland, der Maler- und Gipserunternehmer-Verband Baselland sowie der Metallbauer AM Suisse Nordwest haben am vergangenen Dienstag den Grundstein gelegt für ein neues Ausbildungszentrum in Itingen. Dieser Anlass fand in feierlichem Rahmen statt. Der Bau dieses modernen Ausbildungszentrums für Überbetriebliche Kurse (ÜK) und Qualifikationsverfahren (QV) bildet eine wichtige Investition in eine zukunftsfähige Fachkräfteausbildung im Baselbiet.

Der Neubau ermöglicht den drei Berufsverbänden ab Herbst 2023, die ÜK und QV unter einem Dach anzubieten. Auf rund 3600 Quadratmetern verteilt auf vier Etagen wird künftig die Ausbildung zum Beruf als Schreiner, Maler, Metallbauer sowie Anlagen- und Apparatebauer angeboten. Das Bildungsangebot hilft sicherzustellen, dass genügend Fachkräfte in der Region aus- und weitergebildet werden können.