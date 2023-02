Neubesetzung Baselland hat einen neuen Kantonsarzt – bereits der fünfte in nur zehn Jahren Der Kanton Baselland hat eine wichtige Kaderstelle wieder besetzen können: Ab 1. Juni ist der 41-jährige Aref Al-Deb'i Kantonsarzt. In dieser Funktion hat es in den vergangenen Jahren auffallend viele Wechsel gegeben.

Aref Al-Deb'i wird per 1. Juni 2023 neuer Baselbieter Kantonsarzt. zVg

In der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD), die ab 1. Juli vom eben gewählten Regierungsrat Thomi Jourdan geleitet wird, ist ein wichtiger Posten neu besetzt worden: Bereits auf den 1. Juni tritt Aref Al-Deb'i (41) seine Stelle als Baselbieter Kantonsarzt an. Der 41-jährige Humanmediziner mit deutscher Staatsbürgerschaft war bisher im Gesundheitsdepartement des Nachbarkantons Basel-Stadt ärztlicher Leiter im Bereich des Versorgungsmonitorings.

In dieser Funktion habe er bereits bisher kantonsärztliche Funktionen wahrgenommen, heisst es in einer Mitteilung der VGD vom Mittwoch. Zudem ist Al-Deb'i Dienstchef medizinische Versorgung in der Kantonalen Krisenorganisation des Kantons Basel-Stadt. Al-Deb'i ist seit März 2013 im Basler GD tätig, also seit gut zehn Jahren.

Vorgänger spielte bei Bewältigung der Pandemie eine wichtige Rolle

An der Spitze des kantonsärztlichen Dienstes des Landkantons hat es in den vergangenen Jahren auffallend viele Wechsel gegeben: Im vergangenen November wurde bekannt, dass der bisherige Amtsinhaber Samuel Erny die VGD verlässt. Er wird am 1. März – also kommende Woche – neuer Leiter des Krebsregisters beider Basel.

Erny hatte seinerseits seine Stelle am 1. Oktober 2020 angetreten, war also nur etwas mehr als zwei Jahre Baselbieter Kantonsarzt. Der in Basel wohnhafte Epidemiologe spielte aber bei der Bewältigung der Pandemie im Baselbiet eine wichtige Rolle; Erny trat nicht zuletzt wegen der Herausforderungen durch Corona seine Stelle beim Kanton an.

Von 2017 bis 2020 amtete Monika Hänggi als Kantonsärztin. Sie verliess die VGD mitten in der Pandemie und konnte keine wesentlichen Impulse setzen. Zuvor war von Ende 2014 bis Anfang 2017 Brian Martin Kantonsarzt, der seinerseits auf den langjährigen Amtsinhaber Dominik Schorr gefolgt war. Aref Al-Deb'i ist damit bereits der fünfte Kantonsarzt in nicht mal zehn Jahren.