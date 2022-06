Neue Kommunikationstafeln Vier Aescher Spielplätze ermöglichen auch nonverbalen und fremdsprachigen Kindern den Austausch Im letzten Herbst wurde in Basel eine Kommunikationstafel für Kinder aufgestellt, die sich nicht mit anderen unterhalten können. Vor kurzem zog auch Aesch nach.

Bettina Tillmann, Leiterin GSR Autismuszentrum, und Fabienne Schenker, Mutter eines Kindes mit Autismus (v.l.), bei der neuen Kommunikationstafel auf dem Spielplätz Löhrenacker in Aesch. Zvg / Joël Gernet

66 sogenannte Metacom-Symbole sind auf den grossen Kommunikationstafeln abgebildet. Mit einem Fingerzeig können Kinder mitteilen, was für Bedürfnisse sie haben – beispielsweise ob sie rutschen oder im Sandkasten spielen möchten, ob sie sich verletzt haben oder ob sie aufs WC müssen.

Diese Tafeln richten sich in erster Linie an jene Kinder, die sich gar nicht oder nur sehr schwer verbal ausdrücken können. Sei es, weil sie kein Deutsch oder gar nicht sprechen können. Im Fall von Fabienne Schenkers autistischem Sohn Raphael ist es Letzteres. Wie die bz publik machte, setzte sich die Mutter dafür ein, dass auf dem Spielplatz Wittlinger im Basler Hirzbrunnen-Quartier eine erste solche Kommunikationstafel aufgestellt wird.

Idee wurde aus der Bevölkerung an die Gemeinde herangetragen

Schenker ist auch Mitinitiantin des jüngsten Projekts in Aesch, das zusammen mit dem in Aesch beheimateten GSR Autismuszentrum umgesetzt wurde. Die Kommunikationstafeln stehen als Pilotprojekt auf den Spielplätzen Löhrenacker, Im Egg, beim Schulhaus Neumatt und auf den beiden Spielplätzen beim Schulhaus Schützenmatt.

Die neue Kommunikationstafel auf dem Spielplätz Löhrenacker. Zvg / Joël Gernet

Das Autismuszentrum hat die Gemeinde Aesch beraten und die Produktion der Tafeln mit einer grosszügigen Spende aus dem Pfarreifest des Seelsorgeverbands Angenstein finanziert. Für die fachgerechte Platzierung auf den Spielplätzen sorgte der Werkhof.

Die Berichterstattung über die Kommunikationstafel in Basel bewegte damals auch die Baselbieter SP-Parteipräsidentin und Kindergärtnerin Miriam Locher dazu, sich im Landrat für ein vergleichbares Projekt einzusetzen. «Als Gesellschaft könnten wir diesen Kindern mit einer kleinen Massnahme die Teilnahme am sozialen Leben erleichtern», schrieb sie in ihrem Vorstoss. Gegenüber der bz sagte Locher zudem, dass sie sich in ihrer Heimatgemeinde Aesch für die Umsetzung und Koordination der Kommunikationstafel engagieren möchte.