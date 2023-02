Neue Legislatur Die Grünen und die EVP bilden auch künftig im Landrat eine Fraktionsgemeinschaft Die beiden Parteien spannen weiterhin zusammen: Mit 16 verfügen sie über zwei Parlamentarierinnen und Parlamentarier weniger als in der aktuellen Amtsperiode.

Die EVP verfolgte am Wahlsonntag die Resultate. Die Kleinpartei bildet weiterhin eine Fraktion im Landrat mit den Grünen. Nicole Nars-Zimmer

Die Grünen und die EVP führen im Baselbieter Landrat in der kommenden Legislatur ihre Fraktionsgemeinschaft fort. Mit 16 Sitzen verfügt die Fraktion ab Sommer über zwei Sitze weniger als in der noch aktuellen Amtsperiode. Die Grünen hatten bei den Landratswahlen am Sonntag zwei von 14 Sitzen verloren, während die EVP ihre vier Sitze halten konnte. Mit vier Landrätinnen und Landräten können die Evangelischen keine eigene Fraktion stellen.

Fraktionspräsident Stephan Ackermann (Grüne) wird in der gemeinsamen Mitteilung der beiden Parteien wie folgt zitiert: «Ich freue mich sehr, dass wir weiterhin mit der EVP in einer gemeinsamen Fraktion zusammenarbeiten können.» Es sei hervorragend, dass der Fraktionspartner mit Thomi Jourdan nun auch einen Regierungsrat stellt. «Mit den Grünen pflegen wir eine wertschätzende Zusammenarbeit, in welcher jede Partei ihr eigenes Profil ausleben kann», meint wiederum Andrea Heger (EVP), Vize-Fraktionspräsidentin.

Für die Nationalratswahlen im Herbst prüft die EVP, die in Bern in eine Fraktion mit der Mitte eingebunden ist, gemäss dem Baselbieter Parteipräsidenten Martin Geiser vier Optionen: einen Alleingang, eine Listenverbindung nur mit der Mitte oder mit der GLP sowie eine grosse Allianz aller Mitte-Parteien.