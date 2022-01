Neue Nutzung In Itingen ist Europas grösste Indoorschiessanlage geplant Eine Aargauer Firma will in den Kellerräumen der ehemaligen RCC 30 Bahnen einrichten. Der Gemeinderat freut sich, dass sich mit der leerstehenden Liegenschaft endlich etwas bewegt.

So könnte es im Schiesskeller in Itingen bald zu- und hergehen. Symbolbild: Archiv bz

Mit rund 30 Bahnen soll in Itingen die angeblich grösste Schiessanlage Europas entstehen. Wie das «Regionaljournal Aargau Solothurn» von SRF berichtet, plant die Aargauer Firma Swiss Shooting Group mit Anlagen in Spreitenbach und Schinznach im Keller des ehemaligen RCC- und späteren Harlan-Gebäudes im Gewerbegebiet die Fertigstellung für Ende 2022 / Anfang 2023. Auskünfte wollte die Firma diesem Medium vorläufig keine geben, weil Firmenchef Martin Eerhard als einzige Ansprechperson für zwei Wochen nicht erreichbar sei. Eerhard wohnt laut Recherche der «Volksstimme» in Pratteln und kennt deshalb die verkehrsgünstige Lage Itingens. Er rechne mit der Nordwestschweiz inklusive des Kantons Jura als Einzugsgebiet.

Kein Platz für «Rambos» im Schiesskeller

Gemäss dem Oberbaselbieter Blatt geht Eerhard derzeit von 30 Bahnen mit einer Schussdistanz von 20 und 25 Metern aus; die Planungen seien noch nicht ganz abgeschlossen. Mit zwei Personen, die auf einer Bahn schiessen können, könnten die Anlage also 60 Personen gleichzeitig benutzen. Die Bahnen in Spreitenbach und Schinznach haben zum Vergleich sechs und fünf Bahnen.

Eerhard wird zitiert, nichts sei «strenger reguliert als das Schiesswesen». «Rambos», sagte er demnach mehrmals, hätten keinen Platz in seinen Schiessständen. Als Zielgruppe schweben Martin Eerhard vielmehr Hobbyschützen vor, die sich nicht an einen Verein binden wollen, umgekehrt auch Schützenvereine, die sich eine Abwechslung gönnen wollen. Auch Polizisten und Grenzwächter gehörten zum Teil im ganzen Korps regelmässig zu seinen Kunden. Insgesamt interessierten sich auch immer mehr Frauen für den Schiesssport.

Auch Anfänger willkommen

Laut «Regionaljournal» sinken in der Schweiz die Mitgliederzahlen von Schützenvereinen kontinuierlich, während die Anzahl der Schützen insgesamt steige. Auch Anfänger sind deshalb laut Eerhard in der «Shooting Range» willkommen; sie müssten sich allerdings von einem Instruktor einweisen lassen. Wer öfter schiessen wolle, müsse sich und die Waffe ausweisen. Eerhard plant laut «Volksstimme» ausserdem Schiesskinos mit beweglichen Zielen auf der Leinwand sowie ein öffentliches Restaurant mit Dachterrasse.

Gemeindepräsident Martin Mundwiler hat bisher keine Stimmen gegen die Schiessanlage aus der Itinger Bevölkerung vernommen:

«Das Schiessen an sich ist akzeptabel.»

Der Gemeinderat freue sich vielmehr, dass es nach sieben Jahren Leerstand endlich konkrete Planungen für die Liegenschaft gebe. Im Keller rechnet Mundwiler mit keinerlei Lärmbelästigung. Allerdings habe die angekündigte «grösste Schiessanlage Europas» für Beunruhigung im Hinblick auf den Verkehr geführt.

«Aber, dass es die grösste in Europa sein soll, heisst ja nicht, dass ganz Europa nach Itingen kommt.»

Dies sagt Mundwiler, der von einer regionalen Nutzung ausgeht.

Die Betreiber hätten die Auflage, für genügend Parkplätze zu sorgen, und planten sogar eine Einstellhalle für die Autos der Gäste. Allerdings ist die Genehmigungsbehörde für das Baugesuch zur Nutzungsänderung der Kanton; die Gemeinde Itingen hat bei der Nutzung des ehemaligen RCC-Gebäudes nur wenig Mitspracherecht. Mundwiler stellt den lokalen Medienrummel um die Schiessanlage in Relation:

«Früher wurden im Keller Tierversuche durchgeführt. Das hat zu grösseren Protesten geführt.»