Neuerscheinung Eine Basler Militärgeschichte, die Babyboomer begeistern sollte Das Buch «d’Stänzler und die Basler Miliz» befasst sich mit der Basler Lokalgeschichte aus einer militärhistorischen Perspektive.

Ein Triumphbogen, den die Basler zu Ehren von Erzherzog Johann von Österreich auf dem Petersplatz errichtet haben. Er war nicht nur Oberbefehlshaber der Truppen, sondern auch der schweizerischen, welche 1815 die Festung Hüningen geschleift haben. Bild: zvg

Seine Uniform ist zum Fasnachtsgoschdym geworden und das Markenzeichen der Clique «Basler Mittwoch-Gesellschaft». Paul Lächler und «Frutz» Berger haben ihm einen Marsch gewidmet und Basel eine Gasse am Birsigparkplatz nach ihm benannt: der «Stänzler».

Dabei wissen die wenigsten, die dem Soldaten in blauem Rock, weisser Hose und schwarzem Tschako solche Ehren erweisen, um seinen zweifelhaften Ruf. Die Berufssoldaten der Basler Standeskompanie – eben: Die «Stänzler» – wurden wegen Alkoholkonsums, Disziplinlosigkeit und Willkür im Dienst von der Bevölkerung verachtet. Trotzdem sind sie ein Stück Basler Geschichte – und kommen im unlängst er­schienenen Buch «d’Stänzler und die Basler Miliz» sogar zu Titelehren.

Von mittelalterlichen Kriegergesellschaften und legendären Regiementen

In einem knapp dreihundertseitigen «Rückblick auf die Basler Militärgeschichte», wie Thomas Frauchiger und Niklaus Starck ihr Werk untertiteln, nimmt die Episode der Standestruppen aber vergleichsweise wenig Raum ein. Die Autoren – Frauchiger war Generalsekretär im Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement, Starck Unternehmensberater und beide nach langjähriger Militärkarriere im Rang eines Obersten – haben vielmehr alle militärischen Aspekte der Lokalgeschichte minutiös recherchiert, umfassend aufgearbeitet und attraktiv dargestellt.

Dabei wird auch deren Einbettung in die wechselnden Organisationsformen der Schweizer Armee nicht vernachlässigt. Der inhaltliche Bogen erstreckt sich von den mittelalterlichen Zünften als «Kriegergesellschaften» über die Gesellschaft der Feuerschützen als erste Elitetruppe und die Basler Freikompanie bis zum legendären Infanterieregiment 22 der Jahre 1912 - 2003.

Man muss weder alter Troupier sein noch Armeenostalgiker, um diesem roten Faden mit wachsendem Genuss und Erkenntnisgewinn zu folgen. Vor allem die dienstpflichtigen «Babyboomer» werden an diesem Buch ihre helle Freude haben. Unzählige Männer dieser Generation waren nämlich in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts im Basler Infanterieregiment 22 eingeteilt. Es war eines der wenigen, welche genau einen Kanton repräsentierten, und so rückten viele Basler jahrelang zusammen mit anderen Baslern in mehrwöchige Wiederholungskurse ein.

Das stärkte nicht nur das Zusammengehörigkeitsgefühl in der militärischen Einheit, sondern flocht auch im zivilen Leben der Stadt ein einzigartiges Beziehungsnetz, das es mit demjenigen der Fasnacht, der Pfadi und der Handballer jederzeit aufnehmen konnte.

Ein Regiment, das die Basler Dienstpflichtigen zusammenbrachte

«Nur hier konnte es sein», schreibt Marco Bühler, Verfasser des Buchs «Waisch no im 22» in einem Gastbeitrag, «dass Regierungsräte stellvertretende Regimentskommandanten oder der Präsident des FCB zugleich auch der Regimentskommandant war ...» Die Passagen über «das 22» und seine Verbände geraten so für eine Leserschaft im reiferen Alter zu einem eindrucksvollen «name dropping»: Die Namen von Paul Wyss, Robert Jeker, Hans-Ulrich Götz, Roland Rasi, Martin Batzer, Andreas Burckhardt, Christoph Stutz, Jörg Schild und vieler anderer damaliger Grössen aus Politik und Wirtschaft erinnern an eine Zeit, als eine Armeekarriere die berufliche Laufbahn nicht behinderte, sondern beförderte.

Das Buch «‹d’Stänzler› und die Basler Miliz – Ein Rückblick auf die Basler Militärgeschichte» Bild: Zvg

Die in diesem Kapitel grosszügig eingestreuten Bilder – vom Schnappschuss des töffmotorisierten Feldpredigerduos Paul Wettstein/Thomas Müry bis zu den Luftbildern der grossen Défilées und Fahnenübergaben – werden bei Zeitzeugen heitere Erinnerungen wecken. Von Amherd geadelt und Süssli gelobt Die dem Stoff anhaftende Trockenheit und die militärische Stringenz der Aufarbeitung ­lockern Frauchiger und Starck erfolgreich mit Bildmaterial aus offiziellen Quellen und vielen privaten Archiven, Tabellen und Grafiken sowie über 20 Gastbeiträgen auf.

In der letzteren Kategorie sorgen neben grundsätzlichen Betrachtungen wie die von alt Militärdirektor Jörg Schild über ­«Globalisierung und Wertewandel» auch Anekdoten, etwa zum «Bender Cup» des Füs Bat 257, für Abwechslung und Unterhaltung. Das Vorwort von Bundesrätin und VBS-Vorsteherin Viola Amherd sowie die Wortmeldung des heutigen Chefs der ­Armee Thomas Süssli – er lebte zehn Jahre in Basel und hat seine Sporen als junger Zugführer natürlich im Infanterie-Regiment 22 abverdient ... – sorgen dafür, dass auch gesamteidgenössische Armeeaspekte nicht zu kurz kommen.