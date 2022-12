Neuerungen Steigende Pflegetarife und ein zusätzliches Couvert für die Abstimmung: Das ändert sich 2023 im Baselbiet Per 1. Januar treten verschiedene neue gesetzliche Bestimmungen in Kraft. Das sind die wichtigsten Änderungen und Neuerungen.

Bei den kantonalen Gesetzen gibt es einige Neuerungen und Änderungen. Bild: Marianne Vetter

Neues Jahr, neue Gesetze: Ab Anfang Januar 2023 treten im Baselbiet verschiedene neue oder geänderte gesetzliche Bestimmungen in Kraft. Eines der neuen Gesetze ist das Publikationsgesetz, das zusammen mit der Verordnung die rechtswirksame Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen in den Publikationsorganen des Kantons regelt.

Das Gesetz ist die Grundlage für die Einführung des digitalen Amtsblatts, das am 5. Januar zum ersten Mal veröffentlicht werden soll, wie es in einer Mitteilung der Landeskanzlei heisst. Auch erhalten die stimmberechtigten Baselbieterinnen und Baselbieter ein zusätzliches Couvert bei der brieflichen Stimmabgabe. Ziel ist die Wahrung des Stimmgeheimnisses. Zudem soll die briefliche Stimmabgabe neu bis zur Öffnung der Wahllokale am Wahl- und Abstimmungstag möglich sein.

Aktualisierte Pflegeheimliste und Finanzausgleich

Der Regierungsrat hat zudem die stationären Pflegetarife für 2023 neu festgelegt. Der Pflegestundensatz steigt um 3,7 Prozent. Die bei Gemeinden und Pflegeheimen durchgeführte Anhörung zur Tarifanpassung sei auf breite Zustimmung gestossen, wie es in der Mitteilung heisst.

Zudem wird die Verordnung über die Pflegeheimliste geändert: Um einen Überblick über die Anzahl bewilligter Betten im Kanton zu erhalten, wird regelmässig der Bestand an Betten in den Alters- und Pflegeheimen, welche eine Leistungsvereinbarung mit einer Versorgungsregion oder Gemeinde haben, überprüft.

Auch die Ausbildungsverpflichtung in der Altersbetreuungs- und Pflegeverordnung wird umgesetzt. Das Reglement wird für alle stationären Leistungserbringer mit Betriebsbewilligung für verbindlich erklärt. Diese sind verpflichtet, die darin vorgesehenen Kompensationszahlungen zu bezahlen – oder sind berechtigt, solche zu erhalten. Beim kantonalen Finanzausgleichsgesetz wird das Ausgleichsniveau künftig zudem nicht mehr für drei Jahre, sondern jährlich neu festgesetzt. Weiter wird, neben anderen Gesetzesanpassungen, auch das Gebäudeversicherungsgesetz per 1. Januar durch eine neue Version abgelöst.