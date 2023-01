Neues Buch «Haustiere im Baselbiet»: Vor 100 Jahren hielt auch ein Bottminger Fabrikarbeiter Schweine und Hühner Der neue Bildband aus dem Verlag Baselland zeigt auf 150 historischen Bildern ausführlich das Verhältnis von Baselbieter und Nutztier.

Schwertransport mit Sechsspänner-Fuhrwerk, Sissach, März 1912 Bild: Sammlung AGNH Sissach

Wenn der Biologe Markus Kappeler aus Hochwald im jüngst veröffentlichten elften Band der Reihe «bild.geschichten.bl» aus dem Verlag Baselland über die Haustiere im Baselbiet schreibt, legt er Wert darauf, das Adjektiv «tierlich» statt dem üblichen «tierisch» zu verwenden – ersteres im Deutschen durchaus existent, aber selten verwendet.

Es geht ihm um den Respekt vor den Nutztieren als Mitlebewesen, wie es der geläufigere Unterschied zwischen «kindisch» und «kindlich» impliziert: «Generell sollen in diesem Buch Ausdrücke wie ‹fressen›, die das Tier gegenüber dem Menschen abwerten, vermieden werden.»

Zusammenleben von Mensch und Nutztier auch in der Agglomeration

Begleitet von rund 150 historischen Fotos aus dem Baselbiet inklusive des Laufentals vom Beginn des 20. Jahrhundert, schildert Kappeler das völlig selbstverständliche Zusammenleben von Mensch und Nutztier selbst in Agglomerationsgemeinden wie der Heimat seines Grossvaters, Bottmingen, die freilich damals lange nicht so urban waren wie heute. Sein Grossvater sei Fabrikarbeiter und kein Bauer gewesen und habe neben dem Gemüsegarten zur Selbstversorgung dennoch ein Schwein, Kaninchen, Hühner, einen Hund und Katzen zu Hause gehalten, beginnt Kappeler im Vorwort bei seiner eigenen Geschichte.

Überhaupt will Kappeler aufzeigen, dass der Mensch in der heutigen Zeit kaum weniger von Nutztieren abhängig ist als damals: Das werde nur nicht mehr so wahrgenommen, weil die Haltung der Tiere, «von den ‹Luxushaustieren› Hund und Katze einmal abgesehen», heute getrennt von den Menschenwohnungen erfolge.

Als Pferde eine Lokomotive transportierten

«Wir alle nutzen zwar weiterhin tagtäglich Haustierprodukte, aber die zugehörigen Tiere bekommen wir kaum mehr zu Gesicht», schreibt Markus Kappeler. Dass er dabei von weit mehr als Nahrungsmitteln spricht, zeigt schon das Inhaltsverzeichnis, welches das Buch in Kapitel über «tierliche Kleidung», «tierliche Rohstoffe diverser Art» und «tierliche Muskelkraft» einteilt.

Echte Überraschungen sind hierbei der Transport einer Lokomotive mit einem Sechs-PS-Fuhrwerk sowie Hunde als Zugtiere von Handkarren und Marktchaisen. Von ausserordentlicher Bedeutung für das Baselbiet vom 17. bis 19. Jahrhundert war sogar ein «domestiziertes Insekt»: Auf die Seidenbandweberei mit dem Kokonsekret der Seidenspinnerraupe geht Kappeler aber nur auf einer Seite ein, weil dieser tierische Rohstoff «zu allen Zeiten importiert werden musste», also hierzulande nie Raupen gezüchtet worden seien.

Tausende Jahre in die Vergangenheit zurück

Kappelers Hintergrund als Biologe kommt in der 29 Seiten langen Einleitung zum Tragen, in der er einen weiten Blick auf die Geschichte der Haus- und Nutztiere wirft, «die man so anschaulich aufbereitet nirgendwo sonst finden kann», wie Mitherausgeber Karl Martin Tanner in seinem Begleitschreiben zur Buchveröffentlichung verspricht.

Kappeler geht Tausende von Jahren in die Vergangenheit und bis nach Südostasien der Frage nach, wie Nutztiere domestiziert wurden, springt dann aber gleich ins Baselbiet und kann hier die zwölf «traditionellen Nutztiere» Rind, Schaf, Ziege, Schwein, Pferd, Hund, Katze, Biene, Huhn, Gans, Taube und Kaninchen dank einer Abhandlung des Zürcher Arztes Conrad Gessner (1516–1565) bis ins 16. Jahrhundert nachverfolgen.

Fotos von vielfältigen privaten und öffentlichen Quellen

Mit die ältesten Abbildungen im Buch stammen sogar aus der «Basler Zeit» Matthäus Merians des Älteren und zeigen als Radierungen unter anderem das «TerWeiler» Dorfleben mit Ziegen, Schafen, Kühen, Hühnern, Enten, Störchen und einem Pferd.

Die verwendeten Fotografien stammen laut Markus Kappeler von vielfältigen privaten und öffentlichen Quellen aus dem Baselbiet. Keine der Sammlungen sei auf Tierfotografie spezialisiert; sie seien nur zufällig Teil der Bilder. Im Fokus stehe «die traditionelle Nutzung der Haustiere im Alltag der Kleinbauern, Handwerker, Arbeiter und Taglöhner».