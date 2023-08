Neues Projekt Wilde Nachbarn: Wer wohnt eigentlich in unseren Parks und Gärten? Das neue Forschungsprojekt «Wilde Nachbarn beider Basel» setzt sich daran, unsere vierbeinigen Mitbewohner besser kennenzulernen. Und braucht dabei Hilfe von der lokalen Bevölkerung.

Ein nicht so scheuer Fuchs auf dem Waldweg. Bild: Marco Peter

Die Region ist sehr begrünt. Sei dies in etlichen Pärken der Stadt oder in den grossen Wäldern und Wiesen auf dem Land. Und wo es grünt, gibt es meist auch Tiere. Doch welche Tiere das genau sind, oder wo man sie antreffen kann, bleibt oft im Verborgenen. Deshalb hat das Projekt «Wilde Nachbarn beider Basel» das Erforschen dieser Tiere Mitte Mai in Angriff genommen. Das Ziel des Projekts ist es, die diverse und spannende, lokale Fauna zu dokumentieren, zu untersuchen und zu schützen.

Das vom Verein StadtNatur lancierte Projekt gibt es bereits anderswo in der Schweiz und ist dort erfolgreich. Mit Hilfe der beiden Basler, Pro Natura, dem WWF Region Basel und weiteren Organisationen kommt es nun auch ins Baselbiet. Das Spannende daran ist: Es ist ein Projekt, bei welchem alle Bewohnenden des Kantons mithelfen können.

Wissenschaft den Bürgerinnen

Wie die Medienmitteilung beschreibt, ist das Projekt ein sogenanntes «Citizen Science Project». Also ein Projekt, welches nicht nur von Akademiker getragen wird, sondern auf die Hilfe der restlichen Bevölkerung angewiesen ist, um so wichtige Daten zu erfassen. «Wilde Nachbarn beider Basel» spezialisiert sich auf Wildtiere und erhofft sich, ein motiviertes und zuverlässiges Netz aus Naturbeobachtenden aufzubauen. Durch dieses sollen dann grundlegende Daten zum Artenbestand und zur Artensicherung der lokalen Fauna gewonnen werden. Auch erhofft man sich, dass die daraus entstehende Gemeinschaft bei Folgeprojekten mithilft.

«Wilde Nachbarn beider Basel» wird über eine öffentliche Website betrieben, auf welcher man Beobachtungen der Tiere hochladen kann. Diese Beobachtungen kann man dann noch mit weiteren Daten anreichern, wie Zeit, Ort und Datum der Sichtung. Man kann auch Fotos der Tiere hochladen und somit die Website-eigene Galerie, sowie auch die Forschung anreichern. Dies führt zu einer spannenden Plattform, auf welcher tierliebende Bewohner der Region sich austauschen und dazulernen können. Denn die Plattform bietet auch Informationen sowie Tipps und Tricks zum Beobachten und Schützen der Tierarten, welche ganz im Sinne der «Citizen Science» aus den eigens gesammelten Daten stammen.

Die Jagd nach den «Big 5»

Das erste Schwerpunktthema des Projekts dreht sich um die urbanen «Big 5». Diese sind Reh, Fuchs, Dachs, Feldhase und Biber. Im Rahmen dieses Schwerpunktthemas soll man diese «Big 5» fotografieren und auf der Website hochladen. Das Tolle daran ist, alle hochgeladenen Bilder qualifizieren einen auch für die Teilnahme eines Wettbewerbs, welcher von «Wilde Nachbarn beider Basel» im Rahmen des Schwerpunkts durchgeführt wird. Alle eingegangen Bilder der «Big 5» werden anfangs November in einer kurzen Ausstellung im «Museum.BL» gezeigt und im Januar des nächsten Jahres auch im Tierpark Lange Erlen in Basel Stadt.

«Wilde Nachbarn beider Basel» stellt auch allen Interessierten Wildtierkameras zur Verfügung, welche man an verschiedenen Standorten in den beiden Kantonen beziehen kann. Alle Informationen findet man auf der Website von «Wilde Nachbarn beider Basel».