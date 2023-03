Neues Quartier Verlängerung des 8ers nach Allschwil kommt bald in den Landrat Allschwil möchte das Gewerbegebiet Binningerstrasse zu einem gemischten Wohnquartier machen. Einen Schritt in diese Richtung macht jetzt der Kanton mit der Umgestaltung der Strasse.

Begrünt und belebt: So soll die Binningerstrasse in Allschwil in Zukunft aussehen. Visualisierung: Zvg

Die Entwicklung des Gebiets rund um die Binningerstrasse in Allschwil schreitet voran. Wie die Gemeinde und der Kanton gestern gemeinsam mitteilen, will die Regierung dem Landrat noch diesen Sommer eine Finanzierungsvorlage für die Umgestaltung der Strasse unterbreiten. Zudem beabsichtigen die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB), beim Bundesamt für Verkehr eine Konzession für die Streckenverlängerung des Tram 8 ab der heutigen Endstation Neuweilerstrasse zu stellen.

Die Weiterführung des Trams durch das heutige, weitgehend von Gewerbe geprägte Gebiet beidseits der Binningerstrasse ist nämlich Kernpunkt der angestrebten Entwicklung. Allschwil möchte neben dem Gewerbe auch Wohnen ermöglichen und so ein gemischtes, attraktives Quartier schaffen. «In all diese Vorhaben wird die Allschwiler Bevölkerung in den nächsten ein bis zwei Jahren miteinbezogen», heisst es in der Mitteilung.

Tram könnte in Zukunft bis zum Bachgraben fahren

Parallel dazu soll die Binningerstrasse, eine Kantonsstrasse, begrünt werden und kleine Plätze erhalten. Um das Gebiet besser zu erschliessen, soll das 8er-Tram in Zukunft bis zum Schulhaus Gartenhof fahren, wo eine Wendeschlaufe vorgesehen ist – wobei das womöglich erst ein Zwischenschritt ist, wie es in der Mitteilung heisst: «Das aktuelle Tramprojekt mit drei neuen Haltestellen lässt die Möglichkeit für eine erst langfristig (ab circa 2040) planbare Verknüpfung der Tramlinie 8 mit einem künftigen Tram Bachgraben offen.»

Langfristig ist also das Ziel, dass neben der Ost-West-Verbindung des 6ers zusätzlich der 8er eine Nord-Süd-Verbindung quer durch Allschwil schafft. Um die Entwicklung, insbesondere betreffend Verkehr, zu koordinieren, haben die beiden Kantone Baselland und Basel-Stadt eine gemeinsame Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Entwicklungsschwerpunkt Binningerstrasse unterschrieben.