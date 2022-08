Neues Rahmengesetz Baselland stärkt Behindertenrechte: Menschen mit Beeinträchtigung sollen vermehrt anerkannt und geschützt werden Als Gegenvorschlag zur Verfassungsinitiative «Für eine kantonale Behindertengleichstellung» hat die Regierung ein Gesetz an den Landrat überwiesen. Augusta Raurica hat schon erste Schritte unternommen, um Menschen mit Beeinträchtigung zu inkludieren.

Die Führung im Römerhaus an der Medienkonferenz wurde von Barbara Bucher in Gebärdensprache übersetzt. Bild: Rahel Zimmermann

Die Voraussetzung für das neue Baselbieter Behindertenrechtegesetz, kurz BRG BL, war die Verfassungsinitiative «Für eine kantonale Behindertengleichstellung» aus dem Jahr 2017. Diese forderte die Zugänglichkeit in allen Lebensbereichen für Menschen mit Behinderungen.

An der Medienkonferenz zum neuen Gesetz sagt Regierungsrätin Monica Gschwind, die Regierung erkenne diese Forderung zwar vollumfänglich an, es brauche aber keine Verfassungsänderung. Das liege daran, dass es bereits ein übergeordnetes Gesetz gebe, das die Behindertenrechte allgemein regle. Deshalb erarbeitete der Regierungsrat ein Rahmengesetz als Gegenvorschlag. Die Gemeinden sind dazu verpflichtet, die Umsetzung des Gesetzes in einem Reglement zu konkretisieren.

Betroffene wurden miteinbezogen

Das BRG BL habe grosse Bedeutung für den Kanton Baselland, sagt Gschwind. Gleichstellung und Inklusion seien wichtig:

«Menschen mit Behinderungen sollen Zugang zu allen Lebensbereichen haben, vor Benachteiligungen und Diskriminierung geschützt werden und selbstbestimmt leben können.»

Um diese Ziele zu erreichen, wurde ein Rahmengesetz geschaffen. Die Planung des Projekts startete 2018. Zuerst wurden die bestehenden gesetzlichen Grundlagen geprüft und nach Gesetzeslücken gesucht. Dann wurden die Meinungen und Erfahrungen von Betroffenen eingeholt.

Um Betroffene besser zu inkludieren, müssen beispielsweise Neubauten, behindertengerecht erstellt werden. Oder Websites sollen auch für Blinde zugänglich sein. Monica Gschwind sagt:

«Das Mitdenken für Menschen mit Behinderung ist nicht optional, sondern verpflichtend.»

Augusta Raurica setzt erste behindertengerechte Projekte um

Betroffene Menschen stolpern immer wieder über Hindernisse, die Nichtbetroffenen teils gar nicht bewusst sind, da sie schlicht und einfach keine eigenen Erfahrungen haben. Diese Stolpersteine versucht die Römerstadt Augusta Raurica, teils aus dem Weg zu räumen. «Es gibt viel zu tun», meint Leiter Dani Suter. Augusta Raurica arbeitet an behindertengerechten Massnahmen, sensibilisiert Mitarbeitende oder setzt Projekte zur Inklusion um.

«Perfektion ist momentan nicht unser Ziel. Wir begeben uns auf einen Weg und feiern die kleinen Erfolge.»

Die Römerstadt Augusta Raurica hat beispielsweise taktile Modelle aufgestellt. Das sind 3D-Modelle, die blinde Menschen ertasten und erfühlen können und so eine Vorstellung davon bekommen, wie zum Beispiel ein römisches Forum ausgesehen hat. Daneben steht ein kurzer Informationstext in Brailleschrift.

Das Gesetz BRG BL kommt aber nicht nur Menschen mit Behinderung zugute. Gschwind sagt:

«Ein erheblicher Teil der Baselbieter Gesellschaft kann von behindertengerechten Massnahmen profitieren.»

Rollstuhlgänge sind auch für ältere Menschen oder Familien mit Kinderwagen ein Gewinn. Einfache und kurze Informationstexte für Menschen mit kognitiven Behinderungen helfen auch Fremdsprachigen oder kleinen Kindern.

Das Gesetz soll per 1. Januar 2024 in Kraft treten.