Neuorganisation Kantonsspital Baselland: Neue Chefärztin der Klinik Innere Medizin gewählt Per 1. Januar 2023 wechselt Eliska Potlukova vom Universitätsspital Basel zum Baselbieter Pendant. Dort übernimmt die Fachärztin die operative Leitung der Klinik Innere Medizin.

Eliska Potlukova zvg

Im Zug der Neuorganisation des medizinischen Kerngeschäftes am Kantonsspital Baselland (KSBL) in interdisziplinäre medizinische Zentren wird auch die Medizinische Universitätsklinik neu aufgestellt. Der Verwaltungsrat hat PD Dr. med. et phil. Eliska Potlukova zur Chefärztin der Klinik Innere Medizin gewählt. Nach Studium und Promotion an der Karlsuniversität in Prag erlangte Potlukova zwei Facharzttitel.

Ihre Assistenzzeit führte sie 2001 in die Schweiz ans Universitätsspital Basel, wo sie heute als Kaderärztin in der Inneren Medizin tätig ist. Im 2019 erteilte die Medizinische Fakultät der Universität Basel der im Baselbiet wohnhaften Ärztin Potlukova die Habilitation und die Venia Docendi für die Innere Medizin.

Jörg Leuppi Kenneth Nars

Eliska Potlukova übernimmt die operative Leitung der Klinik Innere Medizin per 1. Januar 2023 von Jörg Leuppi, der neu neben seinen Aufgaben als Leiter des Unternehmensbereichs Medizin und Chief Medical Officer auch für die Leitung des neuen Universitären Zentrums für Innere Medizin am KSBL zuständig ist. Leuppi freue sich über die Wahl seiner neuen Kollegin. «Mit ihrer Auffassung der interprofessionellen Zusammenarbeit für die bestmögliche Behandlung der Patientinnen und Patienten ist sie die ideale Besetzung für diese wichtige Führungsrolle», wird er in der Mitteilung des KSBL zitiert.