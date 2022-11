Notbremsung Busfahrer bremst – Passagierin fliegt: Immer wieder stürzen Fahrgäste im öffentlichen Verkehr Stürze in Linienbussen sind fast nicht zu vermeiden, auch wenn die regionalen Transportunternehmen Schulungen anbieten und Fahrgäste sensibilisieren.

Vielleicht hat auch es auch diese Buschauffeurin der BLT schon erlebt. Eine Notbremsung, während derer im Fahrgastraum ein Passagier gestürzt ist. Archivbild: Juri Junkov

Tritt ein Busfahrer auf die Bremse seines Fahrzeuges, kann das im Fahrgastraum fatale Folgen haben. Eine Buspassagierin wurde am Montagabend in Sissach durch eine Trennscheibe im Bus geschleudert, als der Chauffeur eine Notbremsung vollziehen musste. «Bei einem solchen Ereignis wirken Kräfte, da haben sie fast keine Chance, sich festzuhalten», sagt Simon Dürrenberger, Leiter Markt der Autobus AG Liestal (AAGL). Trotzdem sollen sich Fahrgäste festhalten, am besten sei, den Arm um die Stange zu schlingen.

Christian Boos, Leiter Betrieb und Technik bei der Baselland Transport AG (BLT), empfiehlt den Fahrgästen zügig einzusteigen. «Setzen sie sich möglichst schnell hin, halten sie sich fest oder lehnen sie sich mit dem Rücken an.» Umgekehrt sollen sich die Passagiere verhalten, wenn sie aussteigen: «Bleiben sie möglichst lange sitzen.» Das langsame Einfahren eines Busses in eine Haltestelle scheint den Fahrgästen risikolos, birgt aber erhebliche Risiken bei einer Vollbremsung.

Die Aufmerksamkeit der Fahrgäste ist woanders

Die geringe Geschwindigkeit ist vermutlich auch der verletzten Passagierin in Sissach zum Verhängnis geworden. Gerade bei Langsamfahrten sind abrupte Bremsungen fatal. «Wenn ein Passagier nicht auf eine Bremsung gefasst ist, kommt er zu Fall», erklärt Christian Boos. «Die Aufmerksamkeit der Fahrgäste ist woanders», ergänzt Katharina Merkle, Mediensprecherin der Postauto AG. Sie wie auch Dürrenberger stellen – ohne diesen Umstand kritisieren zu wollen – fest, dass Passagiere eher auf ihre Mobiltelefone konzentriert seien.

Die befragten Unternehmen investieren in Schulungen des Fahrpersonals. So werden spezielle Situationen besprochen, Wert auf vorausschauendes Fahren gelegt oder Schleuderkurse absolviert. «Wenn eine Situation unmittelbar auftritt, dann können sie nichts anderes machen als bremsen», nennt Dürrenberger die beschränkte Wirkung von Schulungen.

Die Transportunternehmen haften

Zahlen muss derjenige, der den Unfall verursacht hat, also beispielsweise der Fahrzeuglenker, der den Bus zur Vollbremsung gezwungen hat. Kann der Verursacher nicht ausfindig gemacht werden, so haftet gemäss dem Strassenverkehrsgesetz das Transportunternehmen, das hierfür versichert ist. Wichtig ist Boos aber, dass sich betroffene Passagiere sofort melden. «Wir können sie bei den weiteren Abklärungen begleiten», erklärt er und ergänzt: «Verunfallte sollen unbedingt zum Arzt gehen.»

Boos macht klar, dass Chauffeure in Sekundenbruchteilen entscheiden müssen. «Eine Vollbremsung ist sicherheitsrelevant, wir können das nicht verhindern», resümiert er und Merkle meint: «Die Fahrer bremsen nie fahrlässig.»

Auch externe Fachleute helfen den Chauffeuren

Den Chauffeuren wird Hilfe angeboten. «Einzelne wollen gleich weiterarbeiten, andere wollen aussetzen», sagt Merkle und betont, dass jede Angestellte anders reagieren würde. «Sie können sich auch an den Sozialdienst wenden», zeigt sie einen weiteren Weg auf. Bei der BLT werden auch externe Fachleute beigezogen, falls sie Geschehenes nicht verarbeiten können.

Rund 20 Sturzunfälle zählt die Postauto AG jährlich für die ganze Schweiz. Ein Trend zu mehr oder weniger Stürzen sei nicht zu erkennen, interpretiert Merkle die Zahl im Vergleich zu anderen Jahren. Dürrenberger zählt aktuell sieben Verletzte für 2022, wobei eine Frontalkollision mit gleich drei Personen die Zahl nach oben drückt. Boos sieht bei der BLT eine klare Abnahme der Fahrgastunfälle, die er auf interne Schulungen und die Sensibilisierung des Fahrdienstpersonals zurückführt.

Mehr Sorgen macht der AAGL die Zahl der Fahrgäste, die beim Ein- oder Aussteigen stolpern. «Da nimmt die Zahl zu», sagt Dürrenberger.