Notfälle In Zukunft nur noch ein Rettungsdienst für die Region Basel? Die Baselbieter Regierung macht Vorschläge, wie man den Rettungsdienst verbessern könnte. Die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission äussert etwas Lob – und viel Kritik.

Rettungswagen, auch diejenigen des Kantonsspital Baselland, sind oft zu langsam. Archivbild: Jan Naef

Bei den Rettungsdiensten herrscht Handlungsbedarf. Darin war sich der Landrat einig, als er vor gut einem Jahr eine einmalige Zusatzausgabe von knapp 16 Millionen Franken genehmigte und im November die dringliche Motion der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission überwies, die konkrete Massnahmen für die Verbesserung der Situation verlangte. Die Vorgabe, dass die Rettungswagen in 90 Prozent der Fälle 15 Minuten nach Alarmierung am Einsatzort eintreffen müssen, kann gerade im Oberbaselbiet und auch im Laufental öfters nicht eingehalten werden.

Unter anderem ist in der Vorlage eine gezielte Triagierung durch die Sanitätsnotrufzentrale, ein zusätzliches Notarzteinsatzfahrzeug beim Rettungsdienst des Kantonsspitals Baselland (KSBL) und die Ausbildung zusätzlicher Rettungssanitäterinnen- und Sanitäter vorgesehen. Mittelfristig soll es eine Triagierung durch Fachpersonen und eine Aufstockung der Ressourcen beim Rettungsdienst des KSBL und beim Rettungsdienst Nordwestschweiz AG geben.

Wirkung der Massnahmen offen

Die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission empfiehlt dem Landrat die Vorlage mit 8 zu 4 Stimmen als Ganzes zur Annahme. Ein Teil der Kommission kritisiert, dass die Direktion nicht genau angeben konnte, ob insbesondere jene Massnahmen, die mit den meisten Kosten verbunden sind, auch wirklich die erwünschten Ergebnisse erzielen. Ein Antrag, den Mitteleinsatz zu reduzieren und eine entsprechende Evaluation abzuwarten, wurde jedoch abgelehnt.

Der Laufentaler Mitte-Landrat Marc Scherrer, der die dringliche Motion durch seine drei Vorstösse lanciert hatte, wehrte sich vehement gegen Kürzungen, kritisierte aber genauso stark, dass der Regierungsrat und das Amt für Gesundheit nicht eine ungefähre Einschätzung über die Wirkung der einzelnen Massnahmen abgeben konnten. Für Scherrer ist die Vorlage «leider wenig konkret» und lasse noch viele Fragen offen. Trotzdem ist er überzeugt, dass sie wichtig sei und die Situation verbessern wird.

Für Scherrer, der sich seit Jahren an vorderster Front für Verbesserungen beim Rettungsdienst einsetzt, ist trotzdem klar, dass die in der Vorlage vorgesehenen Ausgaben von rund 5,6 Millionen Franken nötig sind. Ob es gelingt, dass beide Rettungsdienste bis 2025 je ein zusätzliches Rettungsteam aufbauen können, sei nicht eine Frage des Geldes und der Fahrzeuge, sondern des Personals. Dies schreibt die Kommission auch in ihrem Bericht ans Parlament.

Schneller am Tatort, das ist das Ziel für die Blaulichtorganisationen vor allem im Oberbaselbiet. Symbolbild: Kapo Thurgau

Krankenwagen von Laufen nach Liestal

Eine wesentliche Änderung ergibt sich in der Zuteilung der Rettungswagen. Ein halber Rettungswagen, der nur tagsüber und unter der Woche im Einsatz ist, soll von Laufen nach Liestal fürs Oberbaselbiet gezügelt werden. Ist der verbleibende Wagen in Laufen im Einsatz, steht täglich ein Fahrzeug aus Reinach als Bereitschaft bereit und würde im Moment des Einsatzes des anderen Fahrzeuges nach Laufen fahren.

Lob für das Massnahmenpaket kommt vom Niederdörfer SP-Landrat Urs Roth. Gerade für die ländlichen Strukturen ergäben sich aus den Massnahmen Verbesserungen. Er widerspricht Vorwürfen, dass die in der Region Basel tätigen drei Rettungsdienste – dazu gehört auch die Sanität Basel – sich gegenseitig in die Quere kommen. Trotzdem begrüsst er es, dass der Regierungsrat ankündigt, die Strukturen im Rettungsdienstwesen ganzheitlich unter die Lupe zu nehmen.

Dem stimmt Scherrer dezidiert zu. Gespräche für eine Neustrukturierung, zum Beispiel in Form einer Zusammenlegung sämtlicher Rettungsdienste, seien im Hintergrund am Laufen und dringend notwendig.