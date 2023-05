Notfall Landrat stimmt 5,5 Millionen Franken zur Verbesserung der Baselbieter Rettungsdienste zu Die Rettungswagen, die vor allem im Oberbaselbiet und Laufental die Frist von 15 Minuten zu oft nicht einhalten können, sollen mittels Massnahmenpaket kürzere Hilfsfristen erreichen. Dass Handlungsbedarf besteht, war im Parlament unbestritten. Zweifel wurde an der Wirksamkeit einzelner Massnahmen gehegt.

Der Kanton soll in Liestal und Reinach neue Rettungsteams finanzieren, wie auch die Ausbildung von Personal mehr vorantreiben. Bild: Juri Junkov

Das Baselbieter Parlament stimmte heute Donnerstag der Erhöhung der Ausgabebewilligung des Kantons im Bereich Rettungstransporte zu. Zur Abgeltung dieser gemeinwirtschaftlichen Leistungen stehen für die Jahre 2023 bis 2025 laut Landratsbeschluss nun 5,5 Millionen Franken mehr zur Verfügung. So viel kostet das Massnahmenpaket der Regierung, welches zur Verkürzung der Hilfsfristen beitragen soll. Dieser Beschluss obliegt der fakultativen Volksabstimmung.

Nebst für den Kanton kostenlosen Sofortmassnahmen, die unter anderem eine bessere Triagierung oder einen Verzicht auf Rettungstransporte bei weniger dringlichen Fällen vorsehen, sieht das Paket mittelfristige Massnahmen vor. Dazu gehört die Abdeckung der bis heute ungedeckten Leistungen des Kantonsspitals (KSBL) von rund einer halben Million Franken. Dies war im Landrat unbestritten.

Kanton soll Wirkung überwachen können

Für Diskussion sorgten hingegen die zwei teureren Massnahmenpunkte des Pakets: die Aufstockungen der Ressourcen des Rettungsdiensts KSBL und Rettungsdiensts Nordwestschweiz (NWS). Den beiden im Baselbiet tätigen Rettungsorganisationen soll durch eine Zusicherung von 3,3 Millionen Franken bis 2025 je ein zusätzliches Rettungsteam finanziert werden.

Die SVP-Fraktion wollte das zusätzliche Rettungsteam am KSBL-Standort in Liestal aus den Massnahmen zu streichen, da man so 1,7 Millionen Franken einsparen und abwarten könnte, was die restlichen unbestrittenen Massnamen für Wirkung zeigen. Ihr Antrag wurde nach langer Diskussion mit 44 Nein- zu 30 Ja-Stimmen abgelehnt.

Angenommen wurde hingegen der Antrag der FDP-Fraktion: Das ganze Paket soll ohne Entfernung einzelner Massnahmen angenommen werden, der Kanton soll aber die Möglichkeit behalten, die Wirkung aller Massnahmen fortlaufend zu prüfen und zu schauen, ob diese Erhöhung der Ausgabebewilligung effektiv zu einer Verkürzung der Hilfsfristen führt.