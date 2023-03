AMBULANZ Mehr Personal und überlappende Einsatzgebiete: So soll der Rettungsdienst im Baselbiet besser werden Fünfeinhalb Millionen Franken kosten die Massnahmen, welche die Sanitäter künftig schneller an den Ort des Geschehens bringen sollen. Landrat Marc Scherrer hat den Prozess vor zwei Jahren angestossen und ist froh, «dass endlich etwas geschieht».

Nach Eingang des Notrufs müssen die Sanitäter innert 15 Minuten vor Ort sein. Insbesondere in Oberbaselbieter Gemeinden kann die Zielvorgabe nicht immer erreicht werden. Bild: Juri Junkov

In Baselbieter Gemeinden kommt der Rettungsdienst oft zu spät. Das vorgegebene Ziel für ihn wäre ein Erscheinen am Einsatzort innert 15 Minuten in 90 Prozent der Fälle. Nicht selten müssen Betroffene aber länger als 15 Minuten ausharren, bis der Krankenwagen um die Ecke kommt. Am längsten warten sie in den Bezirken Waldenburg und Sissach, wo der Rettungsdienst nur in 77 Prozent der Fälle die Zeit einhalten kann.

Für das Baselbiet sind drei verschiedene Rettungsorganisationen zuständig: Der Rettungsdienst des Kantonsspitals Baselland (KSBL), die Sanität Basel und der Rettungsdienst Nordwestschweiz (NWS). Deren Standorte sind in Liestal, Reinach, Laufen und in der Stadt Basel.

Seit 2021 kämpft der Laufner Mitte-Landrat Marc Scherrer dafür, dass die Hilfsfristen verkürzt werden. Die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission (VGK), in der auch er sitzt, forderte vergangenen November eine «dringende Verbesserung der Rettungsdienste». Der Regierungsrat publizierte am Dienstag den Bericht zur dringlichen Motion der VGK. Scherrer, der den Prozess einst angestossen hatte, zeigt sich zufrieden.

Neue Ausbildungsplätze für Sanitäter

Als Sofortmassnahmen sollen für stabile Patienten und bei Verlegungen keine Rettungsdienste mehr verwendet werden. Betroffene müssen sich an private Transportunternehmen wenden. Auch eine effizientere Triagierung wird getestet, bei der sich das Personal in der Telefonzentrale via Handykamera der Anrufenden ein Bild des Notfalls verschaffen können.

Leistungserbringer wie die Spitex oder Altersheime werden darauf sensibilisiert, die 144 nur noch bei lebensbedrohlichen Situationen ihrer Patienten zu wählen. Auf das Frühjahr 2023 wurden zudem elf weitere Ausbildungsplätze für Rettungssanitäter geschaffen.

Fünfeinhalb Millionen Franken mehr für Rettungsdienste

Als mittelfristige Massnahme soll in einem Pilotprojekt die Triagierung durch präklinisches Fachpersonal getestet werden. Dafür werden ab dem Herbst drei Vollzeitstellen geschaffen, die den Rettungsdienst entlasten und die Einhaltung der Hilfsfristen erleichtern sollen.

Für den KSBL-Rettungsdienst soll künftig ein zusätzliches Rettungsdienstteam ab Liestal fahren. Auch für die NWS-Rettungsdienste in Reinach soll ein zusätzliches Team geschaffen werden, welches bei Bedarf in die Einsatzgebiete der KSBL-Rettungsdienste fährt, also ins Oberbaselbiet oder nach Laufental-Thierstein.

Als letzte Massnahme nennt die Regierung die Abdeckung der bis anhin ungedeckten Leistungen des KSBL. Um alle Massnahmen der Vorlage umzusetzen, ist eine Erhöhung der Ausgabebewilligung um 5’565’000 Franken für die Jahre 2023 bis 2025 nötig.

Nach zwei Jahren ein erster Erfolg

«Es ist gut und wichtig, dass endlich eine Vorlage besteht», sagt Marc Scherrer. Auch über «das Preisschild der Vorlage» ist er nicht überrascht. In der VGK müsse man diese nun im Detail besprechen und die einzelnen Massnahmen analysieren, ehe eine offizielle Stellungnahme möglich sei. Der Umfang des Berichts zur Motion bestätige aber, dass die Regierung den Handlungsbedarf erkannt hat. «Letztlich ist es ein politischer Entscheid, ob der Landrat diese Investition als sinnvoll erachtet oder nicht», sagt er.

Auch dass der Kanton die Wiederaufnahme des Projekts «Kantonale Einsatzleitzentrale» prüft, erfreut ihn. Dies teilte ihm der Regierungsrat als Antwort auf seinen Vorstoss vom Dezember mit. Damals wollte Scherrer wissen, wie der Regierungsrat zu einer zentralisierten operativen Führung der drei Rettungsdienstanbieter stehe und ob er eine Zusammenführung zur weiteren Effizienzsteigerung in Betracht ziehe.