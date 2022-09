Nunningen Kampfwahl um das Gemeindepräsidium: Die Mitte will zurück auf den Thron In der Thiersteiner Ortschaft stellen seit Jahrzehnten entweder die FDP oder die Mitte den Gemeindepräsidenten. Am 25. September kommt es zu einer Kampfwahl, da der freisinnige Amtsinhaber zurücktritt.

Philipp Muster (links) will für die Mitte, Ralf Klötzli für die FDP zum Nunninger Gemeindepräsidenten gewählt werden. Bild: zvg

Während des Kulturkampfs und der folgenden Jahrzehnte bestimmte in Nunningen und den umliegenden Gemeinden der Gegensatz zwischen Freisinn und CVP das öffentliche Leben. Es entstanden eigene Dorfmusiken, Vereine und die Restaurants wurden häufig zu Treffpunkten der einen oder der anderen Seite.

Von der einst oft giftigen Rivalität ist mittlerweile in Nunningen nicht mehr viel zu spüren. Auch im Thierstein nimmt die Politik längst nicht mehr einen derart wichtigen Stellenwert ein. Wirft man aber einen Blick auf die Zusammensetzung der Nunninger Gemeinderats, fühlt man sich auch heute noch rund ein Jahrhundert zurückversetzt. Die siebenköpfige Exekutive der 1900-Einwohner-Ortschaft besteht nur aus Vertretern der FDP und der zur Mitte umbenannten CVP.

Im Gegensatz zu anderen Gemeinden im Schwarzbubenland und im Baselbiet halten sich FDP und Mitte in Nunningen aussergewöhnlich eisern. Beim Gemeindepräsidium wechseln sich die beiden Parteien regelmässig ab. Nachdem CVP-Mann Kuno Gasser dem Dorf 18 Jahre vorgestanden war, stellte zuletzt die FDP während 6,5 Jahren den Gemeindepräsidenten.

Die Busverbindungen könnten besser sein

Durch den Rücktritt von FDP-Amtsinhaber Heiner Studer, der aus der Region Basel wegzieht und sein Amt niederlegt, kommt es am 25. September zu einer Kampfwahl. Der Freisinn will mit dem amtierenden Gemeinderat Ralf Klötzli das Gemeindepräsidium verteidigen. Die Mitte tritt mit Philipp Muster an und hat vor, sich in Nunningen zurück an die Spitze zu hieven.

In der Zentrumsgemeinde im Gilgenbergerland wohnt Ralf Klötzli seit 26 Jahren. Seit sechs Jahren gehört er dem Gemeinderat von Nunningen an. Würde er in rund einem Monat zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt, hätte er einige Ziele:

«In Nunningen gibt es kaum Alterswohnungen. Das möchte ich ändern.»

Die Busverbindungen seien zwar gut, könnten aber noch besser sein, sagt der 59-Jährige. «Ich würde mich dafür einsetzen, dass die Busse abends noch länger zwischen Liestal und Laufen verkehren.»

Dass er bereits seit langer Zeit im Dorf wohnt und auch schon Teil des Gemeinderats ist, sieht Ralf Klötzli als Vorteil gegenüber seinem Kontrahenten. Der Aussendienstmitarbeitende der Allgemeinen Plakatgesellschaft sagt: «Geben sie mir ihre Stimme, setzen die Wahlberechtigten auf Kontinuität.» Bei vielen Themen, wie etwa dem Neubau der ARA oder dem neuen Nunninger Leitbild kenne er sich bereits aus.

Die Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden verstärken

Deutlich weniger lang als sein Gegner ist Philipp Muster in der Gemeinde wohnhaft. Der 53-Jährige baute sich mit seiner Partnerin, einer gebürtigen Nunningerin, im Schwarzbubenland ein Eigenheim. Für die Mitte engagierte er sich bereits in seinem früheren Wohnort Aesch, etwa als Präsident der katholischen Kirchgemeinde. In Nunningen ist er seit vergangenem Jahr als Vizepräsident der Geschäftsprüfungskommission tätig.

«Als Externer hat man in der Lokalpolitik Möglichkeiten, die ein Einheimischer nicht hat. Meine Unvoreingenommenheit kann eine Chance sein», sagt Muster. An Nunningen schätzt der selbstständige Zoll- und Aussenwirtschaftsberater neben dem aktiven Gewerbe die funktionierende Infrastruktur mit Post, Raiffeisenbank, Coop und einigen gut laufenden Restaurants. Die Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden könnte man in seinen Augen noch ein wenig verstärken.

Noch mehr als sein Gegenüber betont Philipp Muster, dass er mit seiner Kandidatur der Einwohnerschaft eine Wahl bieten möchte.

«Meine Motivation ist es, einen aktiven Beitrag in der Gemeinschaft zu leisten. Dank meiner Erfahrung möchte ich frischen Wind ins Dorfgeschehen bringen.»

Ob sich die Nunningerinnen und Nunninger für den frisch zugezogenen oder für den seit Jahrzehnten in der Gemeinde lebenden Kandidaten entscheiden, zeigt sich am 25. September. Bei der Partei, welcher der neue Gemeindepräsident angehört, müssen sie auf jeden Fall auf Kontinuität setzen: entweder FDP oder die Mitte.