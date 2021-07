Autolenker verursacht Selbstunfall in alkoholisiertem Zustand – Führerausweis weg

Am frühen Samstagmorgen, kurz nach 03.30 Uhr, verursachte ein alkoholisierter Fahrzeuglenker in der Hauptstrasse in Nusshof einen Selbstunfall mit seinem Personenwagen. Personen wurden dabei keine verletzt.