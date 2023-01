Nusshof Über die Kündigung des Kreisschulvertrags wird an der Urne entschieden Der Beschluss der Gemeindeversammlung vom vergangenen Dezember soll umgestossen werden.

Das war einmal: die Schule in Nusshof. Dessen Kinder besuchen seit einigen Jahren den Unterricht in Wintersingen. Archivbild: Patrick Moser

Gegen die Kündigung des Kreisschulvertrags durch die Nusshöfer Gemeindeversammlung ist das Referendum mit 34 gültigen Unterschriften zu Stande gekommen. Die Versammlung sprach sich am 5. Dezember 2022 auf Antrag eines Stimmbürgers dafür aus, den Kreisschulvertrag mit Wintersingen aufzulösen. Darüber wird nun am 12. März an der Urne entschieden.

Der Gemeinderat von Nusshof empfahl, den aktuellen Vertrag nicht zu kündigen. Er schlug – nach Verhandlungen mit der Wintersinger Exekutive – der Gemeindeversammlung jedoch einen neuen Verteilschlüssel des Basiskostenbetrags von 550'000 Franken vor: aufgrund der Einwohnerzahlen 60 Prozent für Wintersingen, 40 Prozent für Nusshof; derzeit wird der Betrag paritätisch geteilt. Diese Regelung hätte auch die Gemeindeversammlung von Wintersingen genehmigen müssen. Die andere Hälfte der Kosten von 550'000 Franken sollen die beiden Dörfer wie bisher nach Anzahl Schüler tragen.

Nusshof und Wintersingen betreiben seit 2010 eine Kreisschule, der geltende Kreisschulvertrag datiert vom 1. Juli 2017.