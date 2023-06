Oberbaselbiet «Da leiden wir alle darunter»: Landräte jeglicher Couleur fordern ein Verkehrskonzept für ihre Region Der Regierungsrat soll ein gesamtheitliches Mobilitätskonzept für das Oberbaselbiet erstellen, fordern mehrere Kantonsparlamentarierinnen und -parlamentarier. Durch den Bevölkerungswachstum drohe dem Strassen- und Schienenverkehr der Region ansonsten der Kollaps.

Der Anschluss an das Läufelfingerli in Sissach, die S9 Richtung Homburgertal, ist nach aktuellem Fahrplan für Reisende ab Basel nicht mehr gewährleistet. Bild: Boris Burkhardt

Die Verkehrssituation ist nicht mehr tragbar, sind sich Oberbaselbieter Landrätinnen und Landräte von rechts bis links einig. Mit einem Vorstoss fordern sie den Regierungsrat auf, ein gesamtheitliches Konzept für die Region zu erstellen und zu prüfen, wie die «Verkehrssituation auf Schiene und Strasse signifikant verbessert werden kann.» Die Unterzeichnenden sind Peter Riebli (SVP), Stefan Degen (FDP), Laura Grazioli (Grüne) und Sandra Strüby-Schaub (SP).

Anstoss gab eine Sitzung der Landrätinnen und Landräte mit dem Verein Region Oberbaselbiet, präsidiert durch den Sissacher Gemeindepräsidenten Peter Buser. Darin sitzen Gemeindevertretende etlicher Kommunen der Region. «Es war das Anliegen der Gemeinden an die Kantonsparlamentarier, dass der Handlungsbedarf erkannt und Verkehrsprobleme kantonal angeschaut werden», erklärt Buser. Schon im Normalbetrieb stosse der Verkehr vor allem in den Talgemeinden Böckten und Gelterkinden an die Grenzen. «Wenn zusätzlich etwas ausfällt oder versagt, herrscht Chaos.»

Werden Einzelprobleme gelöst, «klemmt es woanders»

SVP-Landrat Peter Riebli will «endlich ein gesamtheitliches Konzept» vom Regierungsrat. Bild: Nicole Nars-Zimmer

«Wir wollen, dass der Regierungsrat endlich ein Verkehrskonzept für unsere Region erstellt», meint der Buckter Peter Riebli. Die Lösung des Problems sei ein Anliegen sämtlicher Oberbaselbieter Parlamentarier; «da leiden wir alle gemeinsam darunter».

Um nicht einzelne Verkehrsteilnehmer mit «Stückwerklösungen» aussen vor zu lassen, brauche es eine gesamtheitliche Strategie, die sowohl den Strassen- als auch den Bahn- und Langsamverkehr einschliesse. Erkenntnisse aus einer Prüfung möglicher Massnahmen vereinfache auch die Konsensfindung, sagt Riebli. «Wir haben aber keine pfannenfertige Lösung auf dem Tisch, sonst hätten wir diese gefordert.»

Auch Sandra Strüby aus Buckten erachtet eine Gesamtschau als notwendig. Bisher seien Probleme einzeln angegangen worden, wie mit dem Bau des Chienbergtunnels nördlich von Sissach. «Dafür klemmt es nun woanders», die Überlastung verschob sich in Richtung Gelterkinden.

SP-Landrätin Sandra Strüby Bild: Roland Schmid

Zudem würden Anliegen linker Politiker zum ÖV-Ausbau von Rechts oft zu wenig ernst genommen. Umgekehrt liege aus Sicht der SP der Fokus vieler bürgerlicher Vorstösse zu stark auf dem Strassenverkehr. «Dabei geht oft abhanden, dass vieles zusammenspielt.» Ein ÖV-Ausbau oder bessere Velowege entlasten auch den Strassenverkehr, ist Strüby überzeugt. Doch die Thematik sei komplex. Da die Unterzeichnenden keine konkreten Vorschläge liefern, sei das Postulat das bessere Instrument, da es eine Überprüfung und Berichterstattung fordere.

Ohne Lösung droht Verkehrskollaps

Am akutesten sei das Problem laut Riebli im Feierabendverkehr von Sissach nach Gelterkinden. Zudem fehle seit dem Fahrplanwechsel den Bahnreisenden von Basel Richtung Homburgertal der Anschluss an die S9 in Sissach. Elterntaxis für gestrandete Schulkinder oder andere, die nun auf die Strasse wechseln, würden den Verkehr zusätzlich belasten. Doch auch andere fehlende Anschlüsse und schlechte Busfahrpläne belasten die Bevölkerung. «Es meldeten sich Leute bei mir, die wegen der schlechten Verbindungen täglich von Thürnen nach Sissach laufen», sagt Strüby.

Im dichter besiedelten Unterbaselbiet bestehen zur Lösung ähnlicher Probleme Entwicklungsprojekte. Riebli hat kein Verständnis dafür, dass für das Oberbaselbiet kein gesamtheitliches Projekt existiert. Denn die Unterzeichnenden sind sich einig: Die rund 2000 Menschen, um die der Bezirk Sissach im letzten Jahrzehnt anwuchs, erhöhen die Mobilitätszahlen so, dass auch dem Oberbaselbiet ein Verkehrskollaps drohe, würden nicht «zeitnah Lösungen gefunden.»