Obere Wanne Liestal Neues Labyrinth: Besucher können dieses Jahr durch Hanf statt Mais irren Weil auf derselben Fläche nicht zweimal dieselbe Kultur angebaut werden darf, hat sich Landwirt Dieter Weber dieses Jahr für das Labyrinth etwas Neues überlegt.

Das neue Labyrinth auf der Oberen Wanne besteht aus Faserhanf. Benjamin Wieland

Das Labyrinth auf dem Hofgut Obere Wanne in Liestal wächst in die Höhe. Schon bald – Landwirt Dieter Weber hofft auf eine Eröffnung noch diese Woche – können Besucherinnen und Besucher durch das Labyrinth irren. Mit Hilfe von QR-Codes finden sie den Weg und können dabei Codes knacken. Maislabyrinthe sind eine beliebte Attraktion in der Region – so ist auch auf dem Mathishof in Bottmingen derzeit eines geöffnet. Seit 1996 gibt es das Labyrinth auf der Oberen Wanne, doch dieses Jahr sieht es anders aus als sonst: Anstelle von Mais oder anderen Pflanzen besteht es nun aus Faserhanf.

Mit gutem Grund, erklärt Weber: «Es ist verboten, auf der gleichen Fläche in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die gleiche Kultur anzubauen. Ein Fruchtwechsel nach Mais ist darum Pflicht.» Nur mit einer möglichst diversen Fruchtfolge könne man auch die Bodenfruchtbarkeit steigern.

Weil das Labyrinth in drei von vier Jahren – im vierten Jahr sind es Kürbisse – auf derselben Parzelle angelegt wird, habe die Familie nach einer neuen Kultur suchen müssen. «Das ist nicht so einfach, ist die Auswahl doch beschränkt», sagt Weber. Das Süssgras Sorghum habe er schon getestet, dieses wäre von der Höhe her ideal, aber zu wenig standfest. «Darum haben wir uns letztlich für einen Versuch mit Hanf entschieden.»

Bodenkultur für die Kürbisse

Die Vorteile des Faserhanfs sind unter anderem dessen Wuchshöhe oder die Tatsache, dass er kaum auf Düngemittel angewiesen ist und eine rasche Jugendentwicklung hat – ideal für den Biobetrieb. Ausserdem müssen die ausgeschnittenen Wege nicht nachgemäht werden. Der Hanf hat eine hohe C-Speicherung– er speichert eine grosse Menge Kohlendioxid im Boden – und ist blickdicht, damit die Besucherinnen und Besucher das Labyrinth nicht durch Abkürzungen zerstören. Die Erntereste will der Landwirt im Herbst und Winter dem Boden «verfüttern», um nachher den Kürbissen als Folgekultur eine gute Bodenstruktur zu bieten.

Der einzige Nachteil gegenüber dem Mais sei, dass er den Hanf nicht wirtschaftlich verwerten kann, also keine eigentliche Ernte erzielt. «Allerdings versprechen wir uns punkto C-Speicherung und Bodenaufbau durch den Hanf Grosses», sagt Weber.

Die Polizei ist informiert

Für die Eröffnung hat die Familie noch den Regen vergangener Woche abgewartet, denn in den vorherigen drei Wochen war es zu trocken und das Längenwachstum war unterbrochen. Nun muss die Bauernfamilie noch die Zahlenschlösser im Labyrinth montieren, auf welchen später Codes geknackt werden, diese Woche sollen die ersten Besucherinnen ins Feld dürfen.

Negative oder besorgte Rückmeldungen zum Hanfanbau habe Weber bisher nicht erhalten. «Es ist vielmehr so, dass die Leute interessiert sind an der ‹neuen› alten Kulturpflanze.» Die Leute wüssten mittlerweile, dass auf der Oberen Wanne immer mal wieder etwas Neues ausprobiert wird, ist Weber sicher. Und ergänzt: «Wir haben im Mai die Polizei proaktiv informiert, dass wir Faserhanf anbauen. Für den Fall, dass sich besorgte Mitbürgerinnen und Mitbürger melden sollten.»