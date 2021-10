Oberwil Erneut wurde im Baselbiet ein Geldautomat gesprengt Ziel war diesmal ein Bancomat der Basellandschaftlichen Kantonalbank an der Hauptstrasse in Oberwil.

Laut Zeugenaussagen wurde in der Nacht gegen 3 Uhr morgens in Oberwil ein lauter Knall vernommen.

Wie die Onlineportale von «20 Minuten» und «Telebasel» berichten, ist in der Nacht auf Freitag ein Angriff auf mindestens einen Geldautomaten in der Kantonalbank-Filiale an der Oberwiler Hauptstrasse erfolgt. Bilder und Videoaufnahmen zeigen ein grosses Bild der Zerstörung im Innenraum des Automatenraums. Die Polizei Basel-Landschaft bestätigt die Medienberichte.

Laut Zeugenaussagen wurde in der Nacht gegen 3 Uhr morgens in Oberwil ein lauter Knall vernommen. Unbekannte Täter seien daraufhin in einem SUV geflüchtet. In den Morgenstunden waren diverse Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr noch vor Ort, unter anderem eine Bombenentschärfungsequipe mit einem Roboter sowie weitere kriminaltechnische Spezialistinnen und Spezialisten des Forensischen Instituts in Zürich.

Im Landkanton war dies bereits der vierte derartige Raubversuch in den vergangenen dreieinhalb Jahren nach Anschlägen in Schönenbuch im Februar 2019, einem lange nicht öffentlich kommunizierten, da erfolglosen Sprengversuch 2020 in Allschwil sowie dem Angriff auf eine UBS-Automaten Ende März bei der Landi Aesch. In allen bisherigen Fällen wurde nie öffentlich bekannt, wie viel Geld die Räuber erbeuten konnten, da sich die Banken in solchen Fällen in ihrer öffentlichen Kommunikation äusserst wortkarg geben.

