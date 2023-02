ÖFFENTLICHER VERKEHR Ärger über Verkehrsexperiment: Staus hinter Bussen in Pratteln und Oberwil Der Kanton testet nicht überholbare Bushaltestellen. «Eine Schikane», findet Landrätin Christine Frey und fordert die Regierung auf, den Versuch umgehend zu stoppen. Für den Fahrplan seien solche Busstopps besser, sagt der Busbetreiber.

Überholen durch Insel und Poller verhindert: Autos bei der Haltestelle «Rankacker» in Pratteln müssen warten, bis der Bus der Linie 80 weiterfährt. Bild: Kenneth Nars

In der Fahrschule lernt man: Hat der haltende Bus nicht den Blinker an, darf er überholt werden. Nicht so in Pratteln und Oberwil: Wer heute mit dem Auto auf der Hauptstrasse durch diese Orte fährt, ist automatisch Teil eines Versuches und kann beim Auffahren auf den haltendend Bus noch so verzweifelt auf die Blinker achten, ein Vorbeikommen wird durch Poller und Inseln verhindert.

Betroffen sind die Haltestellen Münchacker, Schwimmbad und Rankacker in Pratteln sowie Auf der Wacht und Bündtenweg in Oberwil. Es ist ein Experiment des Kantons, doch es sorgt für Diskussionen.

Seit dem 21. November läuft das Pilotprojekt, mit dem die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion testet, wie sich «nicht überholbare Bushaltestellen» auf die Zuverlässigkeit des Busbetriebs und auf den Individualverkehr auswirken. Die Annahme: Der Bus kann den Fahrplan besser einhalten, da er sich nicht nach jeder Haltstelle wieder hinter allen Verkehrsteilnehmenden einreihen muss, die ihn überholt haben. Ergebnisse liefert der Kanton aber noch keine.

«Für Stabilität des Betriebes besser»

«Für die Fahrplanstabilität sind solche Haltestellen besser», erklärt Christian Boos, Leiter «Betrieb und Technik» der Baselland Transport AG, deren Linie 60 in Oberwil verkehrt. Die Busse verlören weniger Zeit, da sie zum Weiterfahren nicht auf eine Lücke im Verkehr warten müssen. Dadurch würde der Betrieb flüssiger und ermögliche den Fahrgästen das Erreichen von andernfalls verpassten Anschlüssen.

Ein stabiler Betrieb, wie er durch die versuchsweise modifizierten Haltestellen gewährleistet wird, schaffe für die Bevölkerung weitere Anreize, vom Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen. Zudem stehe der Bus bei den Stopps meist nur zehn bis zwanzig Sekunden. «Der Fahrzeitverlust für Automobilisten ist im Verhältnis zur Anzahl beförderter Gäste im Bus also angemessen», meint Boos.

Versuch soll umgehend eingestellt werden

Die Verhinderung des Überholens benachteilige den Individualverkehr und sei «eine Schikane», findet die FDP-Landrätin Christine Frey. Mit einem Vorstoss bittet sie den Regierungsrat, den Versuch sofort einzustellen und «die Haltestellen wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen».

Das Überholverbot verärgere Autofahrende zusätzlich zu dem Stau, der sie mangels «längst überfälliger Ausbaumassnahmen» sowieso schon belaste. «Für mich ist unbegreiflich, wieso man in einem bisher gut funktionierenden System auf einmal den öffentlichen Verkehr dem Individualverkehr vorzieht» und dies bloss für wenige Sekunden Zeitgewinn, sagt Frey.

Wenn die Busse den Fahrplan aus verkehrstechnischen Gründen nicht einhalten können, frage sich, wieso nicht die Infrastruktur ausgebaut und mehr Platz geschaffen würde, anstatt diesen sogar noch künstlich zu verengen. «Die Leute mit solchen Ansätzen vom Auto in den Bus zu bewegen, ist eine planwirtschaftliche Massnahme», meint die Freisinnige. Was die Region stattdessen brauche, sei ein gesamtheitliches Mobilitätskonzept und «keine Flickwerke».