Öffentlicher Verkehr Agglo-Programm: Bund stuft Bachgraben-Tram und Zubringer Bachgraben zurück Für den Bundesrat haben die Tram- und Strassenerschliessung des Allschwiler Bachgraben-Areals sowie das Klybeck-Tram keine Priorität. So steht es in der Vernehmlassungsvorlage zum Agglomerationsprogramm der 4. Generation. Andere regionale Projekte schaffen es jedoch auf die Shortlist.

Die Verlängerung des 8ers in Weil, zu sehen ist die heutige Endstation, wird vom Bundesrat als prioritär erachtet – das Bachgraben-Tram jedoch nicht. ken/bz-Archiv

Investitionen in Verkehrsprojekte in der Höhe von 1,2 Milliarde Franken sieht das Agglomerationsprogramm Basel vor - darunter etliche Tramvorhaben. Nun hat der Schweizer Bundesrat die Vernehmlassungsvorlage zu den Agglomerationsprogrammen der 4. Generation publiziert. Sie hält einige Überraschungen bereit.

Gemäss dem am Freitag öffentlich gemachten Papier beabsichtigt der Bundesrat, Projekte in der Nordwestschweiz und im angrenzenden Ausland in der Höhe von 565 Millionen Franken mitzufinanzieren und dafür insgesamt 226 Millionen zu sprechen. Das entspricht einem Mitfinanzierungsgrad von 40 Prozent.

Bachgraben-Areal kommt auf die Warteliste

Zwar steht die Region Basel damit im Vergleich zu anderen Regionen gut da. Trotzdem droht einigen wichtigen Projekten, dass sie auf die lange Bank geschoben werden. Zu nennen ist das Tram Bachgraben, welches das gleichnamige Entwicklungsgebiet an der Grenze zwischen Allschwil und Basel hätte erschliessen sollen.

Ebenfalls nicht dringlich scheinen der Landesregierung das Klybecktram in Basel, weiter auch das Strassenprojekt Zubringer Bachgraben-Allschwil, der so genannte «Zuba», der dereinst Basel unterqueren und das Bachgraben-Areal mit der A2 verknüpfen soll.

Die zwei Projekte wurden in der Vernehmlassungsvorlage nicht als A-Projekte klassifiziert. Das heisst, dass ein Baubeginn nicht zwischen 2024 und 2028 erfolgen muss.

Dringlichkeit für Tram Letten und Tram-Verlängerung in Weil gegeben

Als prioritär erachtet der Bundesrat unter anderem folgende Investitionsvorhaben für den öffentlichen Verkehr in der Region: Die Verlängerung des 8er-Trams nach Allschwil («Tram Letten»), die neue Schienenverbindung via Petersgraben in Basel («Tram Petersgraben») sowie die Tramverlängerung des 8ers im deutschen Weil am Rhein bis zum Läublinpark, ebenso diverse ÖV-Drehscheiben, unter anderem in Basel, Bottmingen, Pratteln, Zwingen, Riehen und Schliengen (D). Hinzu kommen Investitionen in die Elektrifizierung diverser Buslinien in beiden Basel, die der Bund finanziell fördern will.

Bei den Strassenprojekten schaffen es Bauvorhaben in Laufen, in Arlesheim-Münchenstein, Aesch, Birsfelden und Saint-Louis (F) auf die Liste. «In der dringlichen Realisierungsetappe befindet sich ausserdem ein umfangreiches Investitionspaket mit Massnahmen zugunsten des Fuss- und Veloverkehrs», hält der Verein «Agglobasel», der die Eingaben aus der Region koordiniert, in einer ersten Reaktion fest.

Auch die Umfahrung Hésingue-Hégenheim geniesst wenig Support

Der Bundesrat erachtet gemäss «Agglobasel» nicht nur den Zubringer Allschwil-Bachgraben als nicht dringlich, sondern auch den daran anschliessenden Contournement Hésingue-Hégenheim, der auf französischem Boden zu stehen kommen soll. Bei den Planungen dieser Umfahrungsstrasse ist, wie beim Zuba, der Kanton Baselland federführend.

Der Verein «Agglobasel» kündigt an, die am Freitag publizierte Vernehmlassungsvorlage detailliert auszuwerten und die Abstimmung zwischen den Kantonen und den Behörden in Deutschland und Frankreich zu koordinieren. Die Eingabefrist der Stellungnahmen endet am 10. September 2022. Bis dahin wird, hält «Agglobasel» fest, die trinationale Agglomeration Basel eine abgestimmte Stellungnahme erarbeiten und auch öffentlich vorstellen.