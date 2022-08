Öffentlicher Verkehr Damit weniger Züge ausfallen: Neuer Plan für die Sanierung des Hauenstein-Basistunnel Der Hauenstein-Basistunnel zwischen Tecknau und Olten wird von 2023 bis 2028 komplett saniert. Das hat auch Auswirkungen auf Bahnverkehr. Der neue Sanierungsplan soll das Risiko für Zugausfälle senken.

Der Hauenstein-Basistunnel wird von 2023 bis 2028 komplett saniert. Kenneth Nars

Planänderung bei den Sanierungsarbeiten des Hauenstein-Basistunnel. Ursprünglich war geplant, dass der zweispurige Hauenstein-Basistunnel während der Bauphase bloss in dem Abschnitt einspurig befahrbar ist, in welchem nachts gearbeitet wird. Im restlichen Tunnel stehen beide Spuren zur Verfügung; die Züge umfahren das gesperrte Gleis via die vier Spurwechsel im Tunnel.

Neu ist geplant, dass zusätzlich während der Schulferien im Sommer eine komplette Spur in der Nacht gesperrt wird. Damit kann die Dauer der Fahrbahnerneuerung von 68 auf 20 Wochen reduziert werden. Während dieser ist das Risiko besonders hoch, dass sich die Freigabe des gesperrten Gleisabschnitts am Morgen verzögert und es zu Zugausfällen kommt.

Gemäss der Erfahrung und Einschätzung der SBB, käme es während der über einjährigen Bauphase der Fahrbahnerneuerung in etwa drei bis fünf Prozent der Fälle (ca. 10 bis 17-mal) zu Zugausfällen, womit der gesamte Bahnverkehr auf der Linie Basel– Olten während der Morgenspitze massiv betroffen wäre. Die Zuverlässigkeit des ÖV würde darunter stark leiden. Geplante Angebotseinschränkungen werden deshalb ungeplanten Störungen und Ausfällen vorgezogen.

Rund 420 Züge rollen täglich durch den Tunnel

Der Hauenstein-Basistunnel ist eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen der Region. Der doppelspurige Tunnel ist Teil der Bahnlinie Basel–Olten, eine der Hauptachsen für den Schweizer Güter- und Personenverkehr. Laut den SBB 2019 nutzten im Schnitt täglich rund 100 Güterzüge und 320 Personenzüge den Tunnel.

Die letzten umfassenden Sanierungsarbeiten am Tunnel wurden in den 1980er-Jahren durchgeführt. Um weiterhin einen sicheren und störungsfreien Bahnbetrieb gewährleisten zu können, ist in den Jahren 2023 bis 2028 eine grundlegende Sanierung notwendig.

Bahnersatz mit Bussen für die S9

Während der Sanierung, bei der in der Nacht nur ein Teilabschnitt einer Spur gesperrt ist, werden die Angebotsanforderungen grösstenteils eingehalten, inklusive der weitgehenden Beibehaltung des Bahnbetriebs auf der S9. Für die Arbeiten während der Schulferien im Sommer hat die SBB verschiedene Fahrplankonzepte geprüft, um die Auswirkungen auf das Angebot möglichst gering zu halten.

Die S9 wird in den Randverkehrszeiten, an einzelnen Wochenenden sowie während viermal fünf Wochen während den Schulsommerferien von Ausfällen betroffen sein. Während diesen Zeiten wird ein Bahnersatz mit Bussen angeboten.