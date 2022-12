Die BLT baut noch einen Hochleistungskondensator

Sieben Jahre vergingen von der Planung bis zur ersten Fahrt der neuen Waldenburgerbahn (WB). Zwei Jahre sah das Tal keine fahrenden Züge, sondern nur Ersatzbusse. Die schafften es, die Fahrgastzahl auf dem Niveau von 2019 zu halten, während die BLT auf dem Gesamtnetz rund zehn Prozent weniger Passagieraufkommen verzeichnet. Sicherungsanlagen, Haltestellen, Depots und Fahrtrassen wurden komplett neu gebaut. Auch energetisch geht die WB neue Wege: Photovoltaikanlagen auf dem Depot speisen Strom, der komplett selber verbraucht wird. Zusätzlich wird in der Mitte der 13 Kilometer langen Strecke ein Hochleistungskondensator gebaut. Der wird wie ein Schwamm Strom aufnehmen und wieder abgeben, sobald er benötigt wird. BLT-Direktor Andreas Büttiker rechnet damit, dass bis zu 30 Prozent Strom eingespart werden kann. Dies lohnt sich, da die neuen Tramzüge rekuperieren, also Bremsenergie wieder in Strom verwandeln und einspeisen. Kommt in dem Moment kein Gegenzug, der Strom benötigt, kann die Batterie ihn so lange «aufbewahren». Die WB benötigt im Viertelstundentakt rund zwei Gigawattstunden. Ein Viertel davon soll selber produziert werden. (sch)