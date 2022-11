Öffentlicher Verkehr Weil die Busse immer im Stau stehen: Fünf Haltestellen in Pratteln und Oberwil werden umgestaltet Die Busse der AAGL und BLT stehen regelmässig im Stau. Das soll sich jetzt ändern. Helfen soll eine Umgestaltung von fünf Bushaltestellen, damit ein haltender Bus nicht mehr überholt werden kann.

Die Busse sollen künftig nicht mehr so oft im Stau stehen. zvg

In Pratteln und Oberwil werden ab dem 21. November fünf Bushaltestellen versuchsweise umgestaltet. Dies teilt der Kanton am Donnerstagmorgen mit. Ziel sei es, die Zuverlässigkeit des öffentlichen Verkehrs zu testen. Es soll danach nicht mehr möglich sein, einen haltenden Bus zu überholen.

Betroffen sind die Prattler Haltestellen «Münchacker», «Schwimmbad» und «Rankacker» in beide Richtungen und die Haltestellen «Auf der Wacht» und «Bündtenweg» in Fahrtrichtung Kreisel in Oberwil.

Auswertung erfolgt im Januar

«Der Test soll einerseits Aufschluss darüber geben, inwieweit sich die Zuverlässigkeit des Busbetriebs verbessert. Andererseits soll der Test die Auswirkungen auf die anderen Verkehrsteilnehmenden aufzeigen», heisst es in der Mitteilung. Die Verkehrsmenge, der Abfluss und der Rückstau werden gemessen.

Der Testbetrieb wird voraussichtlich im Januar 2023 ausgewertet, damit auf Basis der Ergebnisse entschieden werden kann, ob der Test weitergeführt oder abgebrochen wird.