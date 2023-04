ÖV-Drehscheibe Busbahnhof Laufen: Warum der Kanton bereits nach sechs Jahren an der Dachkonstruktion nachbessern muss Erst im Dezember 2016 war der neue Busbahnhof in Laufen eröffnet worden. Nun muss die ÖV-Drehscheibe bereits saniert werden. Von fehlerhafter Bauplanung will der Kanton aber nicht sprechen.

Der Busbahnhof in Laufen. Bild: Kenneth Nars

Es ist das verflixte siebente Jahr: Am Busbahnhof in Laufen sind die Schrauben locker.

Wie der Kanton am Montag mitteilte, muss die Deckenkonstruktion deshalb saniert werden. Bereits vor geraumer Zeit habe sich herausgestellt, dass einzelne Schrauben, welche die Deckenplatten befestigen, sich lockerten. «Deshalb musste man die Schrauben regelmässig nachziehen. Nun hat man sich entschieden, die bestehenden Schrauben zu ersetzen», sagt Andrea Bürki, Mediensprecherin der Baudirektion auf Anfrage.

Keine Fehlkonstruktion

Zu einem Zwischenfall kam es in den sieben Jahren seit der Neueröffnung des Busbahnhofs nie. Das Problem war früh bekannt und unter Kontrolle. Im Dezember 2016 war der knapp 8,5 Millionen Franken teure Busbahnhof eröffnet worden. Der Kanton übernahm das Gros der Kosten – einen Teil steuerte der Bund über das Agglomerationsprogramm bei.

Obwohl der Kanton nun bereits nachbessern muss, will die Baudirektion nicht von einer Fehlkonstruktion oder einer fehlerhaften Planung sprechen. Da es sich um eine Holzkonstruktion handle, seien Bewegungen an der Bausubstanz normal. Nun sollen noch spezialisiertere Holzschrauben zum Einsatz kommen und das Problem beheben. Bürki sagt:

«Der Erfahrungswert ist heute anders und eine Dachkonstruktion wie jene am Bahnhof Laufen ist nicht alltäglich in ihrer Art.»

Über die Kosten schweigt der Kanton

Der Eingriff am Bahnhof Laufen wird nur von kurzer Dauer (11. April bis 5. Mai) sein und soll in einem knappen Monat bereits abgeschlossen sein. Die Deckenplatten werden abschnittweise demontiert und daraufhin an einer verstärkten Aufhängekonstruktion wieder befestigt. Somit sei der Busbetrieb zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt. Der Bushof wird auch im kommenden Monat als Wartezone dienen.

Wie viel die unerwartet frühen Sanierungsarbeiten kosten, will die Baudirektion auf Anfrage nicht kundgeben. Allerdings mit gutem Grund: Die öffentliche Hand wird nicht belastet. Für die Kosten muss jene Firma aufkommen, welche vor sieben Jahren den Busbahnhof baute. Dies deutet darauf hin, dass sie die fehlerhaften Schrauben verantworten muss, auch wenn der Kanton ihr nicht öffentlich die Schuld zuweist, sondern die Sanierung mit einem neuen Erkenntnisgewinn begründet. Der Bushof bleibt nach dem Intermezzo ein wichtiger Knotenpunkt, der den Verkehr rund um den Bahnhof beruhigt und neu sortiert hat.