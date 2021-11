Oldtimer-Museum Fast 200 Jahre Mobilität in Basel – eine Geschichte von viel Freud und noch mehr Leid Die soeben eröffnete 27. Sonderausstellung im Muttenzer Pantheon geht diesmal neue Wege: Es wurde viel Erstaunliches zur Basler Verkehrsgeschichte seit 1833 zusammengetragen.

Die neue Sonderausstellung im Pantheon zur Basler Mobilität setzt auf einen Mix aus prägnanten Originalfahrzeugen, grossen historischen Wandbildern, Schau- und Infotafeln sowie zahlreichen Dokumenten und Gegenständen zum Thema. bos

Es ist eine Ausstellung, die man eigentlich vom Historischen Museum am Barfüsserplatz erwarten könnte. Wann fuhren in Basel die ersten Velos? Wann das erste Automobil? Wann machte die erste Frau in Basel ihren Führerschein? Wurden in Basel je Autorennen gefahren? Wann wurden in Basel die ersten Velowege gebaut? Und stimmt es, dass manche Basler Strassen einst mit Holzscheiten gepflastert waren?

Das sind alles Fragen, die nun erstmals in konzentrierter Form an einem Ort beantwortet werden. Stätte ist das Oldtimer-Museum Pantheon in Muttenz, der Anlass die soeben eröffnete Sonderschau «Unterwegs auf eigenen Rädern. Basler Verkehrsgeschichte(n), 1833 bis 2022». Mit der von der Kultur- und Altertumswissenschaftlerin Ilse Ditzler und ihrem Mann Christoph kuratierten Schau wagt das Pantheon diesmal etwas Neues. In den bisherigen 26 Sonderausstellungen seit der Eröffnung 2008 ging es meist um die Geschichte berühmter Automarken, ihrer Macher oder um Fahrzeuge einer ganz bestimmten Gattung. Da blitzte dann jeweils das Chrom auf jedem Meter des Pantheon-Runds; oder im Fall der unvergessenen Ausstellung «Scheunenfunde» 2015 zur Abwechslung genauso viel rostiges Blech.

Edles Chrom gibt es in der neuen Ausstellung zwar ebenso zu sehen, doch spielen diesmal schöne alte Automobile bloss eine Nebenrolle. Um die Geschichte der Basler Individualmobilität seit der Kantonstrennung 1833 darzustellen, waren insbesondere das Basler Staatsarchiv sowie die Sammlungen der Basler Verkehrspolizei oder jene von Automobilverbänden und Veloklubs wichtige Fundorte für zeitgenössische Quellen und Schaustücke. Ersteres förderte viel Sonderliches zutage wie den ersten Führerschein des Grossvaters von Pantheon-Gründer Stephan Musfeld aus dem Jahr 1924.

Die ersten Motorwagen tauchen auf

Eines der ersten Basler Automobile: eine original De Dietrich Voiturette von 1901 mit knapp 3 PS. bos

Wichtiger sind aber jene Materialien, die oft überraschende Schlaglichter auf die gesellschaftlichen Verhältnisse werfen. Wohl um 1896 tuckerte der Kaufmann Emil Burckhardt-Koechlin mit seinem 1 PS starken Benz Victoria in der Stadt herum und musste sich dabei an die Radfahrverordnung von 1894 halten, die es sämtlichen Gefährten untersagte, schneller als Pferde unterwegs zu sein. Im ersten Motorwagen-Journal von 1898 waren bereits 19 Automobilisten aufgeführt. 1904 koordinierten die Kantone die Beschilderung und teilten den Basler Motorwagen die Nummern 4101 bis 4600 auf schwarzem Schildergrund zu.

Das nach alter Nummerierung achte Fahrzeug in Basel, eine De Dietrich Voiturette von 1901, wurde mit 4126 neu registriert und ist als Original Teil der Ausstellung. Dieses und andere frühe Fahrzeuge holperten auf Stadtboden auf verschiedenen Pflästerungen herum, wie ebenfalls aus der Sonderschau hervorgeht. Ab 1880 wurden gewisse Strassen sogar mit Holzwürfeln ausgelegt, worüber eine Sandschicht gestreut wurde.

Knapp zwei Jahrzehnte nach dem Auftauchen der ersten Automobile in Basel reklamierten Frauen aus der Oberschicht die neue Technik für sich. Zwar besass bereits 1911 Frau Isler-Merian aus der bekannten Baumwollfabrikanten-Familie einen Benzin-Mercedes Daimler, doch hatte die Fahrprüfung dafür ihr Chauffeur abgelegt. Die ersten beiden «echten» Basler Automobilistinnen stammten wohl aus dem Familienkreis Ehinger-Alioth-Von der Mühll und erwarben 1914 ihr Fahrprüfungsattest – auf einem elektrischen Tribelhorn nota bene, da das Drehen der Anlasskurbel bei den «Benzinern» als undamenhaft galt.

Ebenfalls bemerkenswert: Noch 1962 fand sich in den Basler Polizeijournalen eine separate Liste für jene 110 Frauen, die in diesem Jahr die Fahrzeugprüfung abgelegt hatten.

Basel baut den ersten Veloweg in der Schweiz

Ein Nachbau von 1980 des Wocher'schen Laufrads befindet sich im Verkehrshaus in Luzern. Dieses erwies sich jedoch als viel zu schwer und deshalb kaum einsetzbar. bos

Nicht minder spannend ist die Geschichte des Fahrrads auf Stadtboden, dem in der Pantheon-Ausstellung verdienstvollerweise ebenfalls viel Platz eingeräumt wird. 1817 entwarf der Basler Künstler Marquard Wocher ein eigenes dreirädriges Laufrad, vermutlich direkt inspiriert vom badischen Erfinder Karl von Drais und dessen «Laufmaschine». Für den Gebrauch gebaut wurde dieses nie, doch war der Weg gedanklich frei für die ab 1880 immer häufiger im Stadtbild anzutreffenden Hoch- und Niederräder mit Pedalantrieb,

Der «erste Basler Velofahrer» und bedeutendste Velohändler seiner Zeit Jakob Iten eröffnete 1889 an der Elsässerstrasse sein Velodepot. Andere wie Carl Schlotterbeck folgten ihm nach. Als der Basler Velopionier und Gymnasiallehrer Theo Gubler 1927 in einer Publikation endlich eigene Velowege forderte, beklagte er, dass die Schweiz damit gegenüber anderen Ländern bereits dreissig Jahre im Rückstand sei. Tatsächlich war es die Stadt Basel, die den ersten inländischen Veloweg baute. Dieser führte 1928 vom Spalenring über den Steinenring zur Kannenfeldstrasse und war 1,5 Meter breit. Bei der Verbreiterung der Wettsteinbrücke 1935 folgten auf beiden Seiten separate und erhöhte Velospuren.

Früher Leidensdruck wegen des «Verkehrssalats»

Zwischen 1970 und 2002 versuchten Verkehrspolizisten von dieser Plantonkanzel herab auf der Kreuzung vor dem Spalentor für Ordnung zu sorgen. bos

Die Chronik des Basler Individualverkehrs ist spätestens seit der umfassenden Motorisierung vor allem auch eine Leidensgeschichte. Aus der Ausstellung geht eindrücklich hervor, wie früh dieser Leidensdruck einsetzte. Der wohl erste Basler Motorwagen-Unfall am 24. Juli 1903 ging noch als «wunderbare» Kuriosität in die Lokalpresse ein: Der Banquier La Roche-Iselin und der Allschwiler Gyps-Werk-Besitzer Ruf durchbrachen auf der Wettsteinbrücke mit ihrem Automobil das eiserne Seitengeländer und stürzten in den Rhein. Der Unfall geschah «aus noch nicht aufgeklärten Gründen», wie ein zeitgenössischer Pressebericht in durchaus modernem Polizei-Jargon vermerkte. Die beiden schwer verletzten Herren konnten sich «durch Schwimmen» so lange über Wasser halten, bis sie aus dem Rhein gerettet wurden.

Mit fast 1600 Verunfallten und mehr als 30 Toten war 1962 in Basel-Stadt der Tiefpunkt in Sachen Verkehrssicherheit erreicht. Längst zankten sich Automobilisten und Velofahrende um den wenigen Platz auf den Strassen. Angesichts der «zunehmenden Verlotterung im Strassenverkehr» versuchten die Behörden bereits ab Ende des Zweiten Weltkriegs mit Verkehrserziehung und Präventionsmassnahmen Ordnung ins Chaos zu bringen. Ab 1948 mussten ältere Schüler Veloprüfungen ablegen. Der 1970 eröffnete Verkehrsgarten am Wasgenring kannte schon seit 1952 mit dem Kinder-Verkehrsgarten an der Muba einen Vorläufer. Parallel dazu sorgten die hart erkämpften gesamtschweizerischen Regelungen wie das Gurtentragobligatorium und die Motorrad-Helmpflicht 1976 oder die Tempobegrenzung auf 50 km/h innerorts 1984 dafür, dass die Unfallzahlen 2010 unter das Vorkriegsniveau sanken.

Der politische Dauerbrenner Parkplätze kann ebenso jahrzehnteweit zurückverfolgt werden. Die Schwarzweiss-Bilder des zuparkierten Markt- und Münsterplatzes haben vermutlich auch jüngere Jahrgänge irgendwo schon mal gesehen. 1971 führte dieser allgemein beklagte «Verkehrssalat» dazu, dass eine Initiative private Liegenschaftsbesitzer in der Innerstadt dazu verpflichten wollte, bei jedem Neu- oder Umbau eine bestimmte Anzahl Parkplätze zu errichten. Im Gegensatz zu Baselland, das bis heute diese Pflicht kennt, lehnte das Basler Stimmvolk die «Parkierungsinitiative» wuchtig ab. Es dauerte danach noch viele weitere Jahre, bis die wichtigsten Basler Plätze autofrei wurden. 2005 konnte schliesslich auch der Münsterplatz seinen zweifelhaften Titel als «schönster Parkplatz Europas» abgeben.

Sinnigerweise bildet ein kurzer Ausblick auf die «Urban Mobility» des Jahres 2050 den Schlusspunkt der Ausstellung; mit dem Smart-ähnlichen Microlino-1.0-Elektrokabinenroller, Baujahr 2021, der Küsnachter Firma Micro Mobility. Obschon die jüngste Pantheon-Sonderausstellung nur das obere letzte Drittel der Museumsfläche beansprucht, bietet sie genug Anschauungsmaterial für ein intensives 60- bis 90-minütiges, meist sehr überraschendes Eintauchen in die Verkehrsgeschichte dieser Stadt.