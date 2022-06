Ombudsstelle Stabile Verhältnisse im Landkanton – Corona war nur indirekt schuld Die Baselbieter Ombudsstelle präsentiert ihren Jahresbericht 2021. Mehr als einmal feierte der Behördenwahnsinn fröhliche Urständ.

Die beiden Ombudsfrauen Béatrice Bowald (links) und Vera Feldges präsentieren in Liestal den Jahresbericht 2021. Bojan Stula

Die nackten Zahlen deuten auf stabile Verhältnisse hin: Im vergangenen Jahren wandten sich 246 Personen wegen Problemen und Konflikten mit der Verwaltung an die Baselbieter Ombudsstelle. Das sind fast gleich viele wie 2020 (245). 228 davon konnten Béatrice Bowald und Vera Feldges, die beiden Ombudsfrauen im Jobsharing, erledigen, 18 Fälle sind noch pendent. Zudem hat die Ombudsstelle 171 Anfragen behandelt.

«Die Baselbieter Verwaltung arbeitet grundsätzlich gut», stellt Feldges bei der Präsentation des Jahresberichts am Montagvormittag in Liestal fest. Im Lob sind nicht nur die kantonalen, sondern auch die kommunalen Behörden inbegriffen, denn auch für diese ist die unabhängige Schlichtungsstelle zuständig. Als Beleg nennen die beiden Ombudsfrauen unter anderem den Umstand, dass es in den vergangenen Jahren keinen einzigen Fall von Whistleblowing gegeben hat, der bis zu ihnen gekommen wäre.

Prägnante Fälle anonymisiert

Nichtsdestotrotz musste die Ombudsstelle auch im vergangenen Jahr mehrere Fälle von angewandtem Behördenwahnsinn untersuchen, die viel Aufwand und Vermittlungstätigkeit verursachten. Sechs besonders prägnante Fälle sind im Jahresbericht anonymisiert wiedergegeben.

Nicht ganz eindeutig bildet sich der Einfluss der Coronapandemie auf die Tätigkeit der Ombudsstelle ab. Zwar sei bei den Personal- und Kesb-Fällen eine Zunahme zu beobachten, die auf die generelle Belastungssituation der Behörden einerseits, auf instabile Familienverhältnisse anderseits zurückgeführt werden könnte. Anderseits seien die Ombudsfrauen im 2021 nur in ganz wenigen Einzelfällen kontaktiert worden, die explizit mit Corona zu tun hatte.