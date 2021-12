Ortsunkunde Vom Mördergrabe landaus Simon Morgenthaler ist für die «Schweiz am Wochenende» unterwegs an Orten mit prägnanten Namen. Heute begibt er sich nach Schönenbuch.

Schönenbuch, Mördergrabe. Bild: Simon Morgenthaler/bz Zeitung für die Region

Der Acker ist gepflügt, die Scholle aufgebrochen. Wenn es Geheimnisse gäbe, die hier vergraben wären, würden sie jetzt an die Oberfläche kommen. Aber auch wenn der Boden in diesem Zustand irgendwie an aufgewühltes Gedärm erinnert, sehe ich nirgends auch nur ein Knöchelchen. Überhaupt scheint der Mördergrabe in Schönenbuch recht arglos zu sein, im Gegensatz zu den Ein- und Mehrfamilienhäusern in der Umgebung, die in ihrer Ordentlichkeit eher bedrohlich wirken.

Ich beobachte eine Katze, die von Furche zu Furche pirscht, kurz innehält, mich vorwurfsvoll anblickt, dann weiterschleicht, eine viel zu schlaue Krähe im Visier. Die Mörder unter uns, denke ich, es wäre schön, die Katze zu kraulen. Wie ich dem Siebenbettliweg dorfwärts folge, bin ich froh, dass ich weitab ein achtes habe.

Hinter der Kirche geht es runter, man sieht nach Frankreich. Vor lauter Fernweh stolpere ich fast in die Metallschranke, Grenzübertritt. Ich drehe mich noch einmal um, blicke zurück ins Heimatland: Ein Pfosten mit Kamera, weiter hinten ragt eine gehisste Schweizer Flagge aus einem Garten, infertil hängt sie herab, am Mäuerchen ein Robidogkasten, seitlich, an einer Laterne angebracht, ein Velowegweiser, in der Mitte ein düsteres, steinernes Kruzifix, prägnant gerahmt von zwei Parkverbotsschildern. Etwas von heillosem Herz habe ich im Vorbeigehen auf einer Tafel gelesen: Erbarme dich unser.

Dass am nächsten Kruzifix – jetzt schon auf französischem Terrain, bei einer Wegkreuzung oberhalb der Metzgermatten – gleich an Vorder- und Rückseite ein Gekreuzigter hängt, ist erbarmungslos, aber pragmatisch. Ich beeile mich, auch objektiv scheint Gefahr zu drohen: Danger! Balles de Golf! Eine Todesart, die ich mir eigentlich nicht hatte vorstellen wollen. Den Kopf einziehen und beten, weiter dem Ziel entgegen, der Chapelle des Trois Vierges.

Ermordet sollen sie sein worden, die drei wundertätigen Jungfrauen, niemand weiss es genau. Die Wentzwiller hätten sie hier bestattet, eine Wallfahrt habe sich entwickelt, wegen Unterleibs- oder Zahnschmerzen sei man hergepilgert, oder weil man nicht mehr gehen konnte. Ein aufgeklärter Pfarrer wollte der Legende auf den Grund gehen, drei Skelette wurden exhumiert. Als man sie auf den Dorffriedhof überführen wollte, soll ein sintflutartiger Regen niedergegangen sein. Auch jetzt beginnt es zu tropfen, dann zu schütten. Après moi le déluge, denke ich, trete aber trotzdem unter das Vordach der Kapelle, warte.

