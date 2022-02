Ortsunkunde Kurze Länge oder lange Kürze Simon Morgenthaler besucht für die «Schweiz am Wochenende» frei assoziierend und fabulierend Basler Orte mit prägnanten Namen. Dabei macht er sich viele falsche Freunde und begibt sich zielstrebig auf Irrwege.

Der Kurzelängeweg in Allschwil. Simon Morgenthaler

Die Partikel brennen fast sandig in den Augen, werde ich von der Staubwolke der Lastwagen erfasst, die vorbeibrausen. Eine Strasse ohne Gehsteig, ungeeignet für Fussgänger, eine Rarität auf Stadtgebiet. Linkerhand Zäune und Gebäude, überzogen mit einem trüben Film. Selbst die achtlos weggeworfenen Abfallstücke, über die ich am Strassenrand stolpere, sind dreckig. Im Niemandsland, denke ich, aber das Staubkörnchen, das ich mir ungeschickt nur noch tiefer ins Auge reibe, widerspricht mir.

Beim Zollübergang, der unbeschränkte Trostlosigkeit ausstrahlt, biege ich in das Strässchen, das unmittelbar der Landesgrenze entlang Richtung Südwesten nach Allschwil führt. Mit jedem noch so langen Schritt, so scheint es mir, wird es länger und länger. Links Industrie, Baustellen, rechts auf französischem Boden ein Acker, der stur einem einheimischen gleicht. Auch die Sicht aus den engmaschig vergitterten Fenstern des Bundesasylzentrums geht auf dieses Feld hinaus: «Camp Atlas» – eine hölzerne Depression in verbrämendem Heimatstil irgendwo zwischen Baracke und Ferienchalet. Ich komme mir zynisch vor, hier zu stehen, und zu meinen, es ginge nicht vorwärts. Atlanten sind hier weggesperrt, und jeder trägt die Last der Welt.

Neben einem Schuppen zwei Fasnachtswagen, eingeschnürt in grünem Plastik. Sie warten wie monströse «Dääfeli» auf drei Tage verkehrte Welt, während sich diese ein paar Meter weiter vorne tagtäglich aufs Neue verdreht. Der Pastorenweg zweigt links ab, was mir jetzt aber auch nicht hilft. Ich gehe geradeaus weiter in den «Kurzelängeweg».

Ich weiss, dass eine Länge kurz sein kann und wenn sie dies nicht ist, lang ist. Die Distanz zwischen Fasnachtswagen und Asylzentrum ist etwa eine kurze Länge im Verhältnis zur Länge des Fluchtweges, der dort eingesperrten. Was die Dauer anbelangt, ist’s hinter Gittern aber wohl eher eine lange Kürze – vorübergehend und doch ewig – und keine kurze Länge wie die Fasnacht, die sich viele ewig wünschen, geht sie doch vorüber. Manche Verhältnisse bleiben unverhältnismässig, denke ich, gehe weiter.

Der Weg endet beim Friedhof Allschwil unterm Rosenberg, der keine Rosen, sondern albtraumhafte Häuser trägt, die sich manche erträumen mögen. Ein Schild: ‹Grabfeldräumungen› – Belegungsdauer für Einzelgräber maximal fünfundzwanzig Jahre, fünfzig für Doppel- oder Familiengräber. Eine kurze Länge fürs Leben, eine lange Kürze für den Tod. Ich bin mir nicht sicher, haste davon.