Parlamentspräsidien Teure Wahlfeier für Nussbaumer und Herzog: 140'000 Franken alleine für die Joggelihalle Die beiden Basel haben bekannt gegeben, wie sich der hohe Betrag von 480'000 Franken für die Feier von Nationalratspräsident Eric Nussbaumer und Ständeratspräsidentin Eva Herzog zusammensetzt. Der Betrag bewege sich «im Rahmen dessen, was auch andere Kantone für solche Feiern ausgegeben haben», finden die beiden Basel.

Eric Nussbaumer und Eva Herzog werden nächstes Jahr den beiden eidgenössischen Parlamentskammern vorsitzen. Bild: Keystone/ Anthony Anex/ Peter Klaunzer

Sie hat hohe Wellen geworfen: Die geplante gemeinsame Wahlfeier beider Basel am 6. Dezember für den Nationalratspräsidenten Eric Nussbaumer (SP, BL) und Ständeratspräsidentin Eva Herzog (SP, BS). Es wäre das erste Mal überhaupt in der Geschichte des Bundesstaats, dass die beiden Parlamentskammern gleichzeitig durch einen Vertreter von Baselland und einer Vertreterin aus Basel-Stadt präsidiert wird. Die beiden Basel wollen dafür total 480'000 Franken ausgeben, wie kürzlich bekannt wurde und was heftige Kritik nach sich gezogen hat.

Wie gross der Frust über die hohen Kosten ist, zeigte sich am Donnerstag an der Landratssitzung, als eine Interpellation von Andreas Dürr (FDP) für dringlich erklärt wurde und es auf die Tagesordnung schaffte. Während Regierungsrätin Monica Gschwind die Fragen mündlich beantwortete, standen einige Bürgerliche ungeduldig in den Startlöchern, um im Nachgang eine Debatte zu führen.

Zeitgleich teilten die beiden Kantone mit, wie die Feier im Detail aussehen wird und wie der Betrag zustande kommt.

Feiern in Liestal und Basel, dazwischen eine Schifffahrt

Geplant ist, dass der Extrazug mit den Mitgliedern von National- und Ständerat am 6. Dezember von Bern her kommend zuerst in Liestal hält. In der Rathausstrasse mitten im Stedtli wird dann eine erste Feier mit der Bevölkerung abgehalten. Nach einem Festakt für den Nationalratspräsidenten in der Stadtkirche zieht der Tross via Birsfelden und einer Schifffahrt auf dem Rhein nach Basel, wo auf dem Marktplatz nach einem kurzen Festumzug die zweite öffentliche Feier stattfindet.

Der eigentliche Festakt für Ständeratspräsidentin Herzog findet im Stadtcasino statt, dann gibt es ein Nachtessen für die rund 600 geladenen Gäste (dazu zählen neben den Bundesparlamenten auch die Kantonsparlamente und Regierungen beider Basel) in der St. Jakobshalle – an der Kantonsgrenze von Stadt und Land.

Üblicherweise finden für die Präsidien der beiden Kammern getrennte Feste in den Kantonen statt. Die gemeinsame Feier beider Basel ermöglicht es, dass die Mitglieder von National- und Ständerat an derselben Feier teilnehmen können. Laut Mitteilung der beiden Kantone sollen die Gäste aus Bern – die fast die Hälfte der Eingeladenen ausmachen – die gemeinsame Region und ihre spezifischen Themen kennen lernen. Daher habe man sich bewusst dafür entschieden, die Feier an mehreren Orten durchzuführen.

Rund ein Drittel der Kosten für die öffentlichen Feiern in Basel und Liestal

Im Landrat antwortete Regierungsrätin Gschwind knapp auf die Frage, ob die beiden Ehrengäste in die «Diskussion der Feierlichkeiten» involviert gewesen seien. «Nussbaumer und Herzog haben teilgenommen und sich zu den Eckdaten geäussert», sagte Gschwind. Gelächter aus dem bürgerlichen Lager.

In der anschliessend geforderten Debatte sagte Dürr, interessant sei, dass die beiden «SP-Protagonisten» in die Planung miteinbezogen wurden und in seiner Argumentation somit auch in den Finanzen. Worauf er sagt: «Überspitzt gesagt: Sie haben sich das Fest gegönnt.»

SP-Fraktionschef Roman Brunner entgegnete: Es sei kein Fest von der SP, «die Regierung hat das entschieden.» Darin haben Vertretende aus dem rotgrünen Lager bekanntlich nicht die Mehrheit.

Teure Joggelihalle

Die Regierung argumentiert wie folgt: Das Kostendach von 480'000 Franken bewege sich «im Rahmen dessen, was andere Kantone für solche Feiern in der Vergangenheit ausgegeben haben» – wenn auch «im oberen Bereich». So gab es in den vergangenen Jahren wesentlich günstigere Feiern für die Parlamentspräsidien, jene für Nationalratspräsidentin Irene Kälin (Grüne) kostete den Kanton Aargau 2021 nur 75'000 Franken.

Demgegenüber gab das Wallis für seine Nationalratspräsidenten Stéphane Rossini (2014) und Jean-René Germanier (2010) 281'000 respektive 325'000 Franken aus. Speziell an der vorliegenden Feier (und damit kostentreibend) sind die Schifffahrt sowie die Kosten für die Joggelihalle. Laut dem provisorischen Budget schlägt denn auch der Bereich Technik und Infrastruktur mit 140'000 Franken am heftigsten zu Buche.