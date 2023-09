Parlamentspräsidien Teure Wahlfeier für Nussbaumer und Herzog: Nun werden Details bekannt Die beiden Basel haben bekannt gegeben, wie sich der hohe Betrag von 480'000 Franken für die Feier von Nationalratspräsident Eric Nussbaumer und Ständeratspräsidentin Eva Herzog zusammensetzt. Der Betrag bewege sich «im Rahmen dessen, was auch andere Kantone für solche Feiern ausgegeben haben».

Eric Nussbaumer und Eva Herzog werden nächstes Jahr den beiden eidgenössischen Parlamentskammern vorsitzen. Bild: Keystone/ Anthony Anex/ Peter Klaunzer

Sie hat hohe Wellen geworfen: Die geplante gemeinsame Wahlfeier beider Basel am 6. Dezember für den Nationalratspräsidenten Eric Nussbaumer (SP, BL) und Ständeratspräsidentin Eva Herzog (SP, BS). Es wäre das erste Mal überhaupt in der Geschichte des Bundesstaats, dass die beiden Parlamentskammern gleichzeitig durch einen Vertreter von Baselland und einer Vertreterin aus Basel-Stadt präsidiert wird. Die beiden Basel wollen dafür total 480'000 Franken ausgeben, wie kürzlich bekannt wurde und was heftige Kritik nach sich gezogen hat.

Feiern in Liestal und Basel, dazwischen eine Schifffahrt

Nun teilen die beiden Kantone mit, wie die Feier im Detail aussieht und wie der hohe Betrag für die Feier zustande kommt. Geplant ist, dass der Extrazug mit den Mitgliedern von National- und Ständerat am 6. Dezember von Bern herkommend zuerst in Liestal hält. In der Rathausstrasse mitten im Stedtli wird dann eine erste Feier mit der Bevölkerung abgehalten. Nach einem Festakt für den Nationalratspräsidenten in der Stadtkirche zieht der Tross via Birsfelden und einer Schifffahrt auf dem Rhein nach Basel, wo auf dem Marktplatz nach einem kurzen Festumzug die zweite öffentliche Feier stattfindet.

Der eigentliche Festakt für die Ständeratspräsidentin findet im Stadtcasino statt, dann gibt es ein Nachtessen für die geladenen Gäste (dazu zählen neben den Bundesparlamenten auch die Kantonsparlamente und Regierungen beider Basel) in der St. Jakobshalle – an der Kantonsgrenze von Stadt und Land.

Üblicherweise finden für die Präsidien der beiden Kammern getrennte Feste in den Kantonen statt. Die gemeinsame Feier beider Basel ermöglicht es auch, dass die Mitglieder von National- und Ständerat an derselben Feier teilnehmen können. Laut der Mitteilung der beiden Kantone sollen die Gäste aus Bern die gemeinsame Region und ihre spezifischen Themen kennen lernen. Daher habe man sich bewusst dafür entschieden, die Feier an mehreren Orten durchzuführen.

Rund ein Drittel der Kosten für die öffentlichen Feiern in Basel und Liestal

Das Kostendach von 480'000 Franken bewege sich «im Rahmen dessen, was andere Kantone für solche Feiern in der Vergangenheit ausgegeben haben» – wenn auch «im oberen Bereich». So haben andere Kantone für Einzelfeiern in den letzten Jahren teilweise Beträge um 200'000 Franken ausgegeben. Speziell an der vorliegenden Feier (und damit kostentreibend) sind die Schifffahrt sowie die Miete der grossen Joggelihalle. Laut dem provisorischen Budget schlägt der Bereich Technik und Infrastruktur mit 140'000 Franken am heftigsten zu Buche.

80'000 Franken kostet das Abendessen in der Joggelihalle, 70'000 Franken die öffentliche Feier in Basel, 60'000 Franken jene in Liestal. 45'000 Franken werden die Kantone für Sicherheit und Organisation für sämtliche Standorte und Feiern aufwenden müssen. Die Kosten der Transporte durch die SBB, die Postauto AG und die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) werden erlassen.