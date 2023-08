Persönlich Dieb mit Karma Wer sein Portemonnaie oder Handy an einen Dieb verliert, verflucht diesen. Eine Freundin erlebte neulich jedoch einen Diebstahl mit Happyend, als völlig unerwartet der Pfarrer anrief.

Vielleicht war sie gar gutgläubig gewesen. Zumindest war das Portemonnaie nicht mehr am angestammten Platz, als die Freundin an der Migros-Kasse in den Rucksack griff und den Einkauf begleichen wollte.

Unmittelbar nach dem Schock rief sie mich an und erzählte mit leerer Stimme, wie sie den Rucksack im Wagen zurückgelassen hatte, während sie im Laden stöberte.

Der materielle Schmerz war noch das mindere Übel. Wie wir alle trug sie in diesem Portemonnaie vieles aus ihrem Leben mit. Die Kreditkarten aber, hatte sie rasch blockiert. Am Montag sollte die Anzeige folgen.

Der unerwartete Anruf am Tag danach

Bereits am Sonntagmittag klingelte ihr Telefon. Am anderen Ende war der Pfarrer jener Kirche, die gleich beim Migros um die Ecke liegt. Er halte ihr Portemonnaie in den Händen, sagte der Geistliche. Von den 80 Franken Bargeld abgesehen, war noch alles da.

Die Freundin war überglücklich, während wir uns im Freundeskreis ausmalten, wie das Portemonnaie in die Hände des Pfarrers gekommen war. «Ob der Dieb es wohl auf dem Altar, oder auf dem Beichtstuhl hinterliess?», sagte ich. «Stell dir vor, die Polizei befragt den Pfarrer und er beharrt auf dem Beichtgeheimnis. Plötzlich würde er zum Komplizen», sagte eine unter uns. Ein Dritter witzelte: «Ich glaub, es war der Pfarrer.»

Unsere Fantasie war angeworfen. Gut möglich aber, dass der Dieb auf seiner Flucht nur zufällig bei der Kirche vorbeikam. Die Wahrheit bleibt verborgen. Petrus am Himmelstor wird richten müssen.