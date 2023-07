Persönlich Wilhelm Tell war ein Mörder – wieso hat mir das bisher niemand gesagt? Ich musste fast 52 werden, bis mir jemand die Geschichte des Schweizer Nationalhelden erzählt. Und dann bin ich erschrocken. Michel Ecklin Drucken Teilen

Wilhelm Tell und sein Sohn Walter an den Tell-Freilichtspielen 2014 in Interlaken. Bild: Lukas Lehmann/key

Geboren bin ich in Basel, ich bin und war immer Schweizer. Mein Primarlehrer war ein bodenständiger Ostschweizer, sicher kein traditionsverachtender 68er. Als Kind feierten wir den 1. August auf einem Bauerndorf im Waadtland, wo ein gewisser «Général Guisan» der grösste Held war.

Später im Gymnasium hatten wir Schweizer Geschichte. Danach studierte ich sogar Geschichte, wenn auch im Nebenfach. Einen Grossteil meiner 226 Tage als Soldat verbrachte ich in Uri, wo wir ständig in Altdorf am Tell-Denkmal vorbeifuhren.

Trotzdem kannte ich bis vor kurzem die Geschichte von Wilhelm Tell nicht. Es hat sich in den vergangenen knapp 52 Jahren schlicht nie ergeben, dass sie mir jemand erzählt hätte – bis neulich, als wir an einem schwülen Nachmittag mit einem Bier vor der Matthäuskirche im Kleinbasel sassen. Meine Freundin, gebürtige Schwarzwälderin, aufgewachsen in Hessen, seit über 30 Jahren in der Schweiz, hatte Mitleid mit mir.

Ich war schockiert

Die Tell-Geschichte fasste sie problemlos zusammen, sie hatte sie gut in Erinnerung. Friedrich Schillers «Wilhelm Tell» war für sie nämlich Schullektüre. Als ich erfuhr, dass Tell den Gessler eiskalt umgebracht hat, war ich schon ein bisschen schockiert: «Was? Ein Mörder?»

Ja, meinte sie, Tell sei eigentlich ein Terrorist gewesen. Das hätten ihr schon die Lehrer beigebracht. Keine besonders liebenswürdige Figur also. Nur bin ich nicht so sicher, ob mir meine Lehrer, meine Universitätsprofessorinnen und mein Leutnant das so ehrlich gesagt hätten.