Arlesheimer fordern Wiese nur für Hunde

Über 260 Personen sind derselben Meinung wie Vera von Rotz: Wenn von April bis Juli in den Wäldern, an den Waldrändern und entlang der Birs aufgrund der Brut- und Setzzeit die Leinenpflicht gilt, braucht es in Arlesheim eine eingezäunte Wiese, auf der sich Hunde ohne Leine austoben und zusammen spielen dürfen.