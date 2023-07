Pharma Bachem nimmt Anlauf: Die Firma aus Bubendorf investiert kräftig für die Zukunft Das Unternehmen setzt auf den Boom einer neuen Gruppe von Medikamenten gegen Fettleibigkeit und Diabetes. Dazu baut Bachem die Produktionskapazitäten markant aus.

Das neue Produktionsgebäude von Bachem soll im nächsten Jahr in Betrieb genommen werden. Bild: zvg

Der Pharmazulieferer Bachem blickt auf ein durchzogenes erstes Halbjahr zurück. Der Umsatz der Firma mit Sitz in Bubendorf stieg um 2 Prozent auf knapp 240 Millionen Franken. Der Betriebsgewinn sank dagegen um 33 Prozent auf rund 35 Millionen Franken. Der Grund für den Rückgang liegt vor allem im markanten Ausbau der Produktionskapazitäten. Im Zentrum steht derzeit die Fertigstellung eines neuen Baus in Bubendorf.

Bereits vor der Inbetriebnahme im kommenden Jahr hat das Unternehmen dafür kräftig neue Mitarbeitende angestellt. Insgesamt stieg der Personalbestand um 16 Prozent auf 1926 Vollzeitstellen. Die neuen Angestellten befänden sich teils noch in Einarbeitungs- und Ausbildungsprozessen, bis die ersten Qualifizierungsarbeiten im neuen Gebäude beginnen, schreibt Bachem im Halbjahresbericht.

38 Millionen Franken mehr investiert als im Vorjahr

Für den Ausbau der zusätzlichen Kapazitäten hat der Pharmazulieferer über alle Standorte hinweg über 114 Millionen Franken investiert. Das sind beachtliche 38 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum. Im Betrag enthalten ist etwa auch der Kauf einer zweiten Parzelle im Sisslerfeld im Fricktal. Dort soll Ende des Jahrzehnts ein neuer Produktionsstandort an den Start gehen.

Die ambitiösen Pläne Bachems gehen auf einen Boom einer neuen Gruppe von Medikamenten gegen Fettleibigkeit und Diabetes zurück. Als Zulieferin für die Herstellung solcher Präparate will die Firma stark profitieren. So hat Bachem mutmasslich einen Grossauftrag mit dem US-Pharmakonzern Eli Lilly unterschrieben, der noch in diesem Jahr einen Gewichtssenker auf den Markt bringen will.