Pilotprojekt «Hospital at Home»: Kanton unterstützt Klinik Arlesheim mit 500’000 Franken Als erster Kanton überhaupt finanziert Baselland ein Projekt mit, bei dem ein Team aus Ärzten und Pflegern regelmässig zu Patienten nach Hause kommt. So wird ein Spitalaufenthalt verkürzt oder unnötig.

Das «Hospital at Home»-Team der Klinik Arlesheim steht bereits im Einsatz. Bild: zvg/Klinik Arlesheim

«Hospital at Home» hat sich in vielen Ländern bereits etabliert. Dabei betreut ein Team aus Ärzten und Pflegefachpersonen Patienten nicht stationär im Spital, sondern kommt jeweils zu ihnen nach Hause. In der Schweiz gibt es allerdings noch kaum solche Projekte, da die Finanzierung nicht klar geregelt ist. Nun setzt Baselland ein Zeichen und unterstützt als erster Kanton offiziell ein Pilotprojekt, jenes der Klinik Arlesheim.

Wie die anthroposophische Klinik und auch die Regierung mitteilen, zahlt Baselland zwischen Sommer 2023 und Ende 2024 maximal 500’000 Franken. Der Kanton wendet dabei den Kostenteiler an, der auch im stationären Bereich gilt: 55 Prozent übernimmt der Kanton, 45 Prozent die Versicherer.

Gesundheitskosten sollen gesenkt werden

Die Klinik Arlesheim schreibt dazu: «Die finanzielle Unterstützung des Kantons Baselland für das Projekt ‹Hospital at Home› ermöglicht uns, die notwendige Infrastruktur aufzubauen und speziell geschultes medizinisches Personal einzustellen.» Zwar läuft der Pilot bereits seit einigen Monaten, doch erst in sehr reduziertem Rahmen mit einem einzigen Team.

Der Kanton wiederum steigt mit einem klaren Interesse ein: «Der Regierungsrat erachtet das Konzept ‹Hospital at Home› als Chance zur kosten- und qualitätsbewussten Weiterentwicklung des Versorgungsangebots», hält er in seinem wöchentlichen Bulletin fest. Das Konzept richte sich an internistisch erkrankte, spitalbedürftige Patientinnen und Patienten, denen die Möglichkeit einer medizinisch-pflegerischen Versorgung zu Hause einen deutlichen Mehrwert gegenüber der Spitalversorgung bieten könne.

Die Klinik Arlesheim zeigt sich aufgrund «internationaler Daten» überzeugt, dass nicht nur der Komfort der Patientinnen und Patienten erhöht und der Heilungsprozess positiv beeinflusst werde, sondern auch die Komplikationen wie akute Verwirrung und Immobilität und die Kosten des Gesundheitssystems gesenkt würden.