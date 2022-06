Pilzerkrankung Krebspest ausgebrochen: Lüssel wird zum Sperrgebiet In den Baselbieter Gemeinden Lauwil, Brislach und Zwingen sowie in Beinwil, Erschwil, Büsserach und Breitenbach im Schwarzbubenland gelten wegen des Befalls des Flusses mit der Krebspest strenge Massnahmen.

Ein Dohlenkrebs: Ende Mai hatte man tote Tiere im solothurnischen Erschwil gefunden. ZVG/Aargauer Zeitung

Ende Mai wurden im solothurnischen Erschwil tote Dohlenkrebse entdeckt – eine Untersuchung habe nun bestätigt, dass die Tiere an der Krebspest gestorben seien, wie die Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) in einer Mitteilung schreibt. Es handelt sich dabei um eine akut verlaufende Pilzerkrankung, die bei einheimischen Krebsen fast immer tödlich endet.

Anstecken können sich die Tiere über erkrankte oder tote Krebse sowie infizierte, aber nicht erkrankte, nicht-einheimische Krebse. Auch nasse Gegenstände wie Fischereiutensilien, Stiefel oder Boote können kontaminiertes Wasser in andere Gewässer übertragen.

Sperrgebiet von Lauwil bis Zwingen

Für Menschen, Haustiere und Fische bestehe keine Gefahr. Doch die Krebspest gilt gemäss der Tierseuchenverordnung als zu bekämpfende Tierseuche. Zum Schutz der bedrohten einheimischen Krebse haben das Baselbieter Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen und das Amt für Wald beider Basel deshalb mit dem Solothurner Veterinärdienst und der Abteilung Fischerei des Amtes für Wald, Jagd und Fischerei Massnahmen ergriffen.

Der gesamte Lauf der Lüssel wurde zum Sperrgebiet erklärt. Dies gilt für den Ursprung des Flusses in Lauwil bis hin zur Mündung der Lüssel in der Birs. Im Baselbiet sind neben Lauwil die Gemeinden Brislach und Zwingen betroffen, im Kanton Solothurn sind es Beinwil, Erschwil, Büsserach und Breitenbach.

Fischen verboten, keine Krebse berühren

Bis auf unbestimmte Zeit darf in der Lüssel und deren Seitenbäche nicht gefischt werden, da dies ein grosses Verbreitungsrisiko darstelle. Auch für andere Freizeitaktivitäten soll der Fluss nicht betreten werden, schreiben die beiden Kantone in ihren jeweiligen Medienmitteilungen. Hundehalterinnen und Reiter werden dazu aufgerufen, ihre Tiere nicht in den Fluss zu lassen, damit diese die Erreger nicht in andere Gewässer tragen.

In der Baselbieter Mitteilung heisst es weiter, dass sämtliche Gerätschaften inklusive Kleidung und Schuhe nach Betreten des Sperrgebiets desinfiziert und getrocknet werden müssen und dass keine Krebse in das Sperrgebiet gebracht oder aus diesem entfernt werden dürfen. Tote Krebse, die im Sperrgebiet gefunden werden, müssen dem Amt für Wald beider Basel gemeldet werden. Wie der Kanton Solothurn betont, sollten tote oder lebende Krebse keinesfalls angefasst werden. Die Massnahmen würden aufgehoben, sobald die Seuchenlage dies zulasse.