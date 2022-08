Polit-Comeback Ein bekanntes Gesicht ist erneut im Niederdörfer Gemeinderat Der einstige Gemeindepräsident Andreas Buser kehrt zurück in den Gemeinderat. Er wurde in stiller Wahl gewählt.

Andreas Buser sitzt wieder im Gemeinderat von Niederdorf. Kenneth Nars

Andreas Buser, früherer Gemeindepräsident von Niederdorf, ist in stiller Wahl wieder in die Exe­kutive gewählt worden. Er ersetzt Siegfried Schmutz, der als Gemeinderat im April per sofort zurückgetreten ist.

Buser gehörte von Mitte 1996 bis Ende 2014 dem Niederdörfer Gemeinderat an, die letzten sechseinhalb Jahre davon präsidierte er die Behörde. Er sei damals wegen «beruflicher Überlastung» zurückgetreten, erklärt Andreas Buser. Dieser war zuständig für Spezialkulturen im Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung.

Der inzwischen pensionierte Buser hat nun mehr Zeit für das Exekutivamt in seinem Wohnort. «Ich habe das Gefühl, der Gemeinde dienen zu können. Die Problematik ist immer noch dieselbe», meint er. Damit spricht er die Zusammenarbeit unter den Gemeinden an und nennt die Stichworte Werkhöfe, Gemeindeverwaltungen und Wasserversorgung.