Politik Was «starke Männer» ausmacht: Die prägendsten Baselbieter Regierungsräte Im Regierungsrat von Baselland gab es immer wieder dominante Figuren, die den Kurs bestimmten. Was war ihnen eigen? Und warum eckten sie auch an? Ein Rückblick.

Paul Manz war der profilierteste Regierungsrat seiner Epoche. Hier durchschneidet er gemeinsam mit dem Basler Bundesrat Hans-Peter Tschudi (links) das Eröffnungsband des neuen A2-Abschnitts bei Eptingen. Keystone (Eptingen, 23.12.1970)

Er habe «sich im Regierungskollegium eine führende Stellung erworben, die auf die Entwicklung unseres Kantons während seines Wirkens als Regierungsrat von richtunggebendem Einfluss geworden ist», schrieb Karl Lüdin 1935 in der «Basellandschaftlichen Zeitung» zum 60. Geburtstag von Finanzdirektor Adolf Seiler. Seiler war damals der «starke Mann» der Regierung. Solche «starken Männer» waren vor ihm auch Stephan Gutzwiller, Johannes Meyer, Johannes Bussinger, Heinrich Glaser und nach ihm Ernst Boerlin, Paul Manz, Paul Nyffeler, Adrian Ballmer und Anton Lauber.

Was macht «starke Männer» aus? Sie sind gut vernetzt, überdurchschnittlich gut informiert, verfügen über einen starken politischen Instinkt, denken in grösseren Zusammenhängen und kennen die Dossiers nicht nur der eigenen Direktion, sondern auch der anderen Departemente. Das heisst nicht, dass sie ihre Kollegen und Kolleginnen gering schätzen. Im Gegenteil: Oft stellen sie sich schützend vor sie, wenn diese angegriffen werden. Die «starken Männer» sind also in der Regel sowohl kollegial als auch überlegen. Sie schonen sich nicht und arbeiten viel. Als CVP-Justizdirektor Clemens Stöckli dem «starken Mann» Paul Manz anvertraute, seine eigene Partei wolle, dass er sich mehr profiliere und nicht immer nur an Manz halte, antwortete dieser: «Clemens, wenn du dich profilieren willst, dann musst du arbeiten.»

Sieben Juristen, sechs Finanzdirektoren

Von den zehn «starken Männern» im Baselbieter Regierungsrat waren sieben Juristen. Meyer war Kaufmann, Manz Theologe und Nyffeler Nationalökonom. Sechs, nämlich Meyer, Glaser, Seiler, Boerlin, Nyffeler, Ballmer und Lauber waren entweder die ganze Zeit oder über eine längere Periode Finanzdirektor. Vier kamen ganz jung in die Regierung: Gutzwiller mit 30, Meyer mit 31, Glaser mit 34 und Nyffeler mit 36. Gutzwiller, Bussinger, Seiler und Boerlin sassen nachher, vorher oder gleichzeitig auch im eidgenössischen Parlament und hatten so zusätzliche, gesamtschweizerische Kontakte und Informationen. Seit 1963 gehörte nie mehr ein Mitglied der Baselbieter Regierung gleichzeitig dem National- oder Ständerat an. Bis 1986 durfte im Prinzip höchstens ein Mitglied auch eidgenössischer Parlamentarier sein, seither ist selbst dies verboten.

Die Herausragenden waren aber beileibe nicht immer die beliebtesten. Gutzwiller wurde angefeindet, weil er reich geworden war; man nannte ihn einen «Neuaristokraten». In vielen Wahlen musste er zwei- oder dreimal antreten, bis er das Mandat ergattern konnte. Meyer war bei seinen Gegnern richtig verhasst und wurde 1854 abgewählt, als die Bewegungspartei im Landrat die Mehrheit erhalten hatte. Seine Freunde versuchten dann, ihn wieder in die Regierung zu bringen. Er stand im Landrat (der damals die Regierung wählte) erfolglos elf Wahlgänge durch; dann gab er auf. Bussinger, der in Gelterkinden Gemeindepräsident war, musste aus seinem Dorf flüchten, weil ihn die Anhänger der demokratischen Bewegung Rolles belästigten. Er zog nach Liestal. Glaser hatte Gegner im Bauern- und Arbeiterbund, die ihn bei jeder Wahl sprengen wollten. Es gelang nie, aber er landete regelmässig auf dem letzten Platz der Gewählten. Seiler war zwar als Regierungsrat geachtet und wurde stets gut gewählt, aber auf der Nationalratsliste war er immer wieder doppelt aufgeführt (vorkumuliert), damit er die Wahl sicher schaffte.

Boerlin war populär, aber als Gegner der Wiedervereinigung unterlag er in der Ständeratswahl von 1963 dem Sozialdemokraten Müller. Nyffeler wurde 1983 ebenfalls nicht Ständerat; er erlitt eine krachende Niederlage gegen den Sozialdemokraten Belser.

Rolle und die turbulenten Revisionsjahre

Es gab nicht immer einen «starken Mann» in der Baselbieter Regierung. Eine solche Figur fehlte beispielsweise im Jahrzehnt zwischen 1854 und 1863. Direkt danach wäre für drei Jahre eigentlich der «Revisionsgeneral» Christoph Rolle der «starke Mann» gewesen. Da er aber aus Angst vor Attentaten meist zu Hause in Lausen blieb und Liestal mied, also gar nicht wirklich regierte, kann er nicht in die Galerie aufgenommen werden.

Zwischen 1939 und 1950 zerfiel die Regierung in drei Lager; die Mitglieder blockierten sich gegenseitig. Zwischen 1989 und 2003 funktionierte das Team ohne «starken Mann» mit wechselnden Allianzen, die Andreas Koellreuter (FDP) und Peter Schmid (SP) im geschickten Zusammenspiel oft für gute Lösungen zu nutzen wussten.