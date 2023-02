Positive Proben Tote Vögel beim Birsfelder Kraftwerk: Die Vogelgrippe ist zurück im Baselbiet Vergangene Woche wurden die ersten Fälle der hoch ansteckenden aviären Influenza (Vogelgrippe) im Kanton Baselland nachgewiesen. Beim Kraftwerk Birsfelden waren drei tote Wildvögel gefunden und getestet worden.

Hühnerställe müssen von Wildvögeln abgeschirmt sein. Sonst ist die Gefahr einer Übertragung der Vogelgrippe zu gross. Symbolbild: Gallosuisse

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) warnte Ende November letzten Jahres vor der Vogelgrippe. Da viele Vögel in die Schweiz kämen, um zu überwintern, sei das Risiko hoch, dass die aviäre Influenza eingeschleppt werde. Das BLV hatte entsprechende Massnahmen zur Eindämmung angeordnet.

Seit einiger Zeit sei die Vogelgrippe in weiten Teilen Europas vermehrt aufgetreten. Dass die Vogelgrippe also nun auch diesen Winter wieder die Schweiz und das Baselbiet erreicht, sei keine Überraschung, schreibt der Kanton Baselland am Dienstag in seiner Mitteilung. In der vergangenen Woche waren beim Kraftwerk Birsfelden im Rhein drei tote Wildvögel gefunden und auf die Influenza untersucht worden. Zwei der drei Tiere wurden positiv getestet. Es sind damit die ersten positiven Fälle, die Proben aller zuvor gefundenen toten Wildvögel waren negativ.

Kein Kontakt zwischen Wild- und Hausvögeln

Die vom Bund verhängten Massnahmen gegen die Vogelgrippe gelten bis am 15. März 2023. Dabei gehe es vor allem darum, den Kontakt zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel zu verhindern. Unter Hausgeflügel fallen sowohl als Haustiere gehaltene Vögel als auch Nutztiere. Beide dürfen gemäss Massnahmen des Bundes nur in einem vor Wildvögeln geschützten Bereich gehalten werden.

Das Baselbieter Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen weist darauf hin, dass tote Wildvögel nicht berührt werden sollen. Wer einen toten Vogel findet, soll dies der Wildhut, dem Veterinärdienst oder der Polizei melden. Seit dem 1. Januar 2010 bestehe eine Registrierungspflicht für Geflügelhaltungen, und zwar auch für Hobbyhaltungen mit nur wenigen Tieren.