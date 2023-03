Post 160’000 Pakete gehen hier täglich über die Förderbänder – für Pratteln ist es nur ein Logistikzentrum mehr Am Freitag ist das neue Paketzentrum der Post in Pratteln eröffnet worden. Pakete von und aus der Region werden jetzt nicht mehr jenseits des Juras verarbeitet. Der Gemeinderat ist mässig begeistert.

Drückten gemeinsam den Anstellknopf der neuen Anlage in Pratteln: (v.l.n.r.): Johannes Cramer, Leiter Logistik-Services der Post, Nicole Schnittfeld, PostLogistics, Claudio Volken, Leiter Regionales Paketzentrum, Regierungsrat Thomas Weber und Stephan Burgunder, Gemeindepräsident Pratteln. Bild: Kenneth Nars

Die Halle am westlichen Ortsausgang Prattelns ist die der ehemaligen Firestone-Fabrik, mit dem historischen, haifischzahnförmigen Scheddach. Doch was die Post hier auf 30’000 Quadratmetern aufgebaut hat, ist glänzend neu. Denn es ist perfektionierte Logistik. Unzählige Förderbänder rattern mit über vier Metern pro Sekunde durch die Hallen.

Alle Pakete, die als Aufgabe- oder Zielort die Region haben, werden hier verarbeitet, 10’000 Stück pro Stunde, bis zu 160’000 pro Tag, kontrolliert über riesige Bildschirme. Auch die Verzollung und die Verarbeitung von Retouren finden hier statt. Am Freitagmorgen wurde die Anlage feierlich in Betrieb genommen. 75 Millionen Franken hat die Schweizer Post in Pratteln investiert.

Ein Wirrwarr von Förderbändern. Bild: Kenneth Nars

Auch wenn die Paketzahlen im vergangenen Jahr abgenommen haben: Langfristig sollen sie wieder steigen, prognostiziert das Unternehmen. Die bisherigen Schweizer Paketzentren in Härkingen SO, Frauenfeld TG und Daillens VD seien für 100 Millionen Pakete pro Jahr ausgelegt worden, sagte am Freitag Johannes Cramer, Leiter Logistik-Services der Post. Man rechne für die Zukunft aber mit 300 Millionen pro Jahr. «Wir brauchen mehr Kapazitäten wegen den zusätzlichen Mengen.»

Viele niederschwellige Arbeitsplätze

Auch wenn das Verteilen der Pakete auf den Bändern, das Lesen der Etiketten und die Verteilung weitgehend automatisiert ablaufen: Es braucht immer noch Menschen, die die Pakete von Hand anpacken, etwa beim Verladen in die Verteilfahrzeuge oder bei der Verarbeitung von nicht lesbaren Etiketten und Sperrgut. 350 Mitarbeitende sind im neuen Zentrum tätig, in zwei Schichten von frühmorgens bis spät in die Nacht. 50 neue Arbeitsplätze hat die Post hier geschaffen.

Bilder: Kenneth Nars

«In der Region investieren nicht nur die Life Sciences, sondern auch die Logistik», freute sich an der Feier Regierungsrat Thomas Weber (SVP). Es sei wichtig, nicht nur Stellen für Akademiker zu schaffen, «sondern für Menschen, die handfest anpacken können». Sein Fazit: «Das Paketzentrum ist für das Baselbiet eine gute Nachricht.»

Eigentlich will die Gemeinde keine Logistik mehr

In Pratteln ist man allerdings nicht so glücklich. Denn schon vor Jahren hatte der Gemeinderat beschlossen, dass man eigentlich nicht noch zusätzliche Logistikzentren anziehen will. Zu gering sind die Wertschöpfung und der Steuerertrag für die Gemeinde, zu gross der Verbrauch wertvoller Fläche.

So sind Logistikzentren im Entwicklungsgebiet Salina Raurica ausdrücklich verboten. In der ehemaligen Firestone-Halle sind sie erlaubt, die Gemeinde habe nichts dazu zu sagen gehabt, erklärt Gemeindepräsident Stephan Burgunder (FDP). «Der zusätzliche Verkehr hat nicht gerade dazu geführt, dass wir im Gemeinderat Freudensprünge vollbracht hätten.»

Riesenumweg zur Autobahn

Die Pakete werden ausschliesslich mit Lastwagen vom und zum neuen Zentrum transportiert. Um zur Autobahn zu gelangen, müssen diese eine lange Route fahren, vom Kästeliweg über die Muttenzer-, Prattler- und Hardstrasse am Aquabasilea vorbei und über den bereits stark belasteten Kreisel zur Auffahrt an der Salinenstrasse – bis zu 400 Fahrten täglich.

«Es ist Mehrverkehr, aber wir werden in Pratteln wohl nicht viel davon merken», sagt Burgunder. Übergeordnet betrachtet leuchtet ihm der Standort des Zentrums ein, weil zahlreiche Fahrten vermieden werden. Denn neu werden Pakete mit Ziel oder Herkunft in der Region Basel nicht mehr in Härkingen verarbeitet, sondern in Pratteln.

Ausschlaggebend für den neuen Standort waren für die Post die Grenznähe und die gute Verkehrserschliessung, wie Cramer erklärt – aber auch der Zufall: «Die Flächen hier standen grad zur Verfügung.»