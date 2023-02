Pratteln «Ungewohnt», aber «integritätsfördernd»: 300 Menschen schauen dem Butz beim Tanz zu «Ein Stück Prattler Identität»: Der lokale Brauch erfährt immer mehr Zuspruch – und lockt die Gäste sogar von weit her.

Der Zuschauer mit der weitesten Anreise zum Butz in Pratteln ist dieses Jahr Sebastian Voigt aus Meerane in Sachsen, der Partnerstadt von Lörrach. 700 Kilometer seien das, sagt er. Er verbrachte die Fasnacht mit seiner ganzen Faschingsgesellschaft in Lörrach und blieb alleine zur Basler Fasnacht – und erstmals zum Butz. Den Kontakt nach Pratteln bekam er bei der Sommerfasnacht der Verruggte Rhy-Waggis im Sommer 2021.

Voigt ist einer von rund 300 Menschen auf dem Schmittiplatz, die am Samstagvormittag auf den Tanz des Butz warten. Die ehrenamtlichen Organisatoren und Darsteller, die dem seit 1807 belegten Dorfbrauch 2010 wieder neues Leben einhauchten, können sich freuen: Der Butz erfährt zunehmendes Interesse in der Prattler Bevölkerung; besonders schön ist zu sehen, wie alle Alter vertreten sind.

Ein Prattler Winzer, der eigentlich nicht zur Fasnacht gehört

Alex Meyer ist schon einige Jahre beim Butz dabei. Dieses Jahr sei er aber speziell wegen seiner beiden kleinen Töchter gekommen, die am Dienstagabend im Bett die Horner beim Proben auf der Strasse gehört hätten und hätten wissen wollen, wer da hornt. Meyer findet: «Der Butz ist das Traditionellste an der Fasnacht in Pratteln.»

Dabei gehört der Butz strenggenommen nicht zur Fasnacht; denn die drei urtümlichsten der insgesamt elf Figuren des Butz, die kurz nach 11 Uhr auf den Schmittiplatz kommen, der Tännlimaa, der Schnägglimaa und der Kärtlimaa, tanzen in ähnlicher Form auch am Bärzelitag in Hallwil und am Eierleset in Effingen am Weissen Sonntag. Auch der Wild Maa des Vogel Gryff hat denselben kulturellen Ursprung.

Der Butz, den es als Figur eines Prattler Winzers erst sei 2017 gibt, sitzt hinten auf dem mit reichlich Tannengrün geschmückten Wagen, der von zwei «Rössli» gezogen wird. Zur Entourage gehören ausserdem Doktor Eisenbarth, das Eierwybli, Tell, der Küefer und der Fuhrmaa. Alle Figuren mit den Hornern und Kläpperern der Hornbuebe Alti Garde stellen sich vor dem Bürgerhaus auf; die Menschen versammeln sich in einem Halbkreis davor.

Eine Chance, dass alle zusammenkommen

Rituell wird der Tanz durchgeführt: erst der Tännlimaa, dann der Schnägglimaa, dann der Kärtlimaa, dann alle drei und schliesslich alle Figuren gemeinsam. Neu ist, dass der Butz jedem Tänzer einen «Schluck» aus seiner riesigen Weinflasche reicht – nicht bevor er sich selbst einen genehmigt hat. «Wir versuchen jedes Jahr etwas Neues», erklärt der Butz im Anschluss.

Und wie fand der sächsische Gast den Tanz, der nur wenige Minuten dauert? Er scheint etwas konsterniert und sagt in Bezug auf die Horner: «Ungewohnte Klänge.» Der Urprattler Paul Dalcher findet den Butz «ein Stück Prattler Identität» und «integrationsfördernd: eine Chance, dass alle zusammenkommen». Aber er findet den Brauch auch ausbaufähig: Man könne die Kinder mit in den Tanz einbeziehen, die Symbolik der Figuren auf dem Platz erklären und einem oder zwei Vereinen die Möglichkeit bieten, ein Apéro zu offerieren. Nun, der Butz überlegt sich sicher auch nächstes Jahr etwas Neues.