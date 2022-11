Pratteln Das Schwingfest war schön – die Endabrechnung wird es wohl weniger Das Organisationskomitee des Eidgenössischen Schwingfests in Pratteln hat Schwierigkeiten, die Rechnung ohne Defizit abzuschliessen. Nicht ausgeschlossen ist, dass am Ende der Kanton das Loch stopfen muss.

Das Schwingfest zog die Massen an, hinterlässt aber wohl ein finanzielles Loch. Philipp Schmidli/Swiss Images

Vom Publikumsaufmarsch her war das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) Ende August ein Grosserfolg. Um die 400'000 Menschen kamen aufs Festareal in Pratteln. Das Wetter spielte mit, es gab keine nennenswerten Zwischenfälle. Es gab kaum kritische Stimmen, dafür umso mehr zufriedene Gesichter.

Finanziell droht dem Riesenevent aber ein übles Nachspiel. Das Organisationskomitee teilt am Montag mit, «dass aufgrund der aktuell vorliegenden Rechnungsprognose das Erreichen einer ausgeglichenen Festabrechnung eine Herausforderung darstellt». Sprich: Es droht ein Defizit.

Behördliche Auflagen kosten mehr als erwartet

Das OK gibt mehrere Bereiche an, bei denen man mehr Geld ausgegeben hat als erwartet: Die Erschliessung des Festgeländes für Wasser, Abwasser und Strom und das attraktive Angebot mit dem temporären Ausbau des Bahnhof Pratteln seien «nicht kostendeckend finanzierbar».

Zu «erheblichen Mehrbelastungen» hätten auch das Erfüllen der behördlichen Auflagen geführt, insbesondere in den Bereichen Sicherheit und Umweltschutz. Und schliesslich haben auch die gestiegenen Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt eine Rolle gespielt, etwa für Kunststoff, Bauholz und Treibstoff. Auf Anfrage will Esaf-Geschäftsführer Matthias Hubeli keine Zahlen nennen, wie gross das Minus werden könnte. Er meint:

«Wenn ich Ihnen jetzt eine Zahl nennen würde, müsste ich in zwei Wochen einen neue geben.»

Bei der vorherigen Auflage des Esaf 2019 in Zug resultierte ein millionenhoher Gewinn. Den Tausenden von Helfern wurde die Entschädigung verdoppelt, und es wurde mit einer Million Franken eine Stiftung gegründet. Danach bleib ein Gewinn von 850'000 Franken, der an die Schwingvereine der Region ging.

Davon kann man in Pratteln jetzt nur träumen. «Das Esaf Zug war ein Ausreisser», sagt Hubeli. Normal sei bei Grossanlässen, dass sie eine schwarze Null anstreben. Das habe man für Pratteln auch immer als Ziel kommuniziert.

Mit den Lieferanten reden

Die endgültige Rechnung des Prattler Schwingfests soll im kommenden Frühling vorliegen. Bis dahin will das OK mit den diversen Lieferanten und Dienstleistern das Gespräch suchen, um im Nachhinein Vergünstigungen anzubieten. «Wir hoffen auf einen Spielraum», so Hubeli.

Vom Kanton gibt es keine Defizitgarantie. Er hatte bereits von vornherein Geld-, Sach- und Personalleistungen von einer Million geleistet. Das OK schliesst es aber nicht aus, den Kanton darum zu bitten, zumindest einen Teil des drohenden Defizits zu übernehmen. Hubeli:

«Je näher wir uns einer Rechnung mit roten Zahlen nähern, umso mehr stellt sich diese Frage.»