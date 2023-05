Pratteln Nur Genossenschaften und viel Raum für Kreatives: Spatenstich für das neue Quartier «Zentrale» In den vergangenen Jahren wurde nördlich der Schienen in Pratteln viel geplant. Doch jetzt wird die erste Wohnüberbauung konkret.

Rund um das ehemaliges Coop-Verteilzentrum beim Bahnhof Pratteln entsteht ein neues Quartier. Archivbild: Kenneth Nars

Unmittelbar nordöstlich des Bahnhofs Pratteln fahren in diesen Tagen die Bagger auf. Auf dem ehemaligen Verteilzentrum von Coop entsteht die «Zentrale», ein neues Stadtquartier mit insgesamt 480 Wohnungen für 1200 Bewohnende und 15'000 Quadratmeter für Handwerk, Kultur, und Dienstleistungen. Zudem sind zahlreiche Grünflächen vorgesehen.

Das besondere an der «Zentrale»: Die sechs Bauträger sind allesamt gemeinnützig. Sie versprechen «keinen Einheitsbrei, sondern ein in architektonischer und sozialer Hinsicht vielfältiges Areal». Alle würden Wert legen auf langfristig bezahlbare Wohn- und Gewerberäume sowie architektonische Qualität, heisst es in der am Montag verschickten Medienmitteilung.

Erster Umwandlungsschritt für Industriegebiet

Die Vielfalt der Entwicklungspartnerinnen - und partner ermögliche ein grosses Nutzungsspektrum, nämlich Gewerbe, Wohnen in Gemeinschaft, Familienwohnungen, Seniorenwohnen, kompakte Apartments und Wohnateliers für neue, selbstbestimmte Wohn- und Arbeitsweisen.

Der historische, parallel zu den Schienen liegende Bau bleibt erhalten, ebenso eine Industriehalle und das hohe Zuckersilo. Die «Zentrale» ist das erste von mehreren Entwicklungsprojekten, die in den kommenden Jahren in Pratteln in den ehemaligen Industriegebieten nördlich der Eisenbahn entstehen sollen. Unmittelbar westlich davon befindet sich Bredella, das aber noch nicht so weit fortgeschritten ist.