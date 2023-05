Pratteln Sieben Jahre lang Volkswillen nicht umgesetzt: Will der Gemeinderat nicht oder stellen sich die SBB quer? Man solle endlich eine Unterführung unter der Bahn so ausbauen, wie das Volk es will, fordert die Linke im Prattler Einwohnerrat. Das sei alles nicht so einfach, erwidert der Gemeinderat.

Die alte Passerelle beim Bahnhof wird rasch ersetzt. Warten muss die Fröschi-Unterführung. Archivbild: Roland Schmid

Gemeinderat Urs Hess (SVP) erlebte am Montag im Prattler Einwohnerrat keine angenehme halbe Stunde. Auf ihn prasselte der Vorwurf ein, der Gemeinderat missachte den Volkswillen. Grund war die Fröschi-Initiative, die die Prattler Stimmberechtigten 2016 angenommen haben. Sie fordert, die Fröschi-Unterführung unter die Bahnlinie velo- und behindertengerecht auszubauen – was bisher nicht geschehen ist, wie die Ratslinke kritisierte. «Das Volk hat gesagt, es will dort eine ausgebaute Unterführung, das gilt es jetzt umzusetzen», brachte Mauro Pavan (SP) die Stimmung von SP und Unabhängigen/Grünen auf den Punkt.

Derzeit ist die Unterführung in schlechtem Zustand und immer wieder neu versprayt. Dabei ist unbestritten: In Pratteln trennt die Bahnlinie das Dorf, es mangelt an angenehmen Querungen für Fussgänger oder Velofahrende. Dabei wären sie wichtiger denn je, denn nördlich der Bahn sind einige neue Wohnquartiere in Planung.

Hess erklärte, die SBB sei das Haupthindernis dafür, dass die Fröschi-Unterführung immer noch nicht ausgebaut ist: «Es liegt nicht am Gemeinderat, das kann ich euch versichern.» Seit sechs Jahren verhandle er mit dem Bahnunternehmen, «aber im Grunde genommen wollen sie die Unterführung gar nicht».

Gemeinderat setzt Prioritäten

Das liessen weder Unabhängige/Grüne noch SP so gelten. Sie unterstellten dem Gemeinderat, er mache den SBB nicht deutlich genug, was Pratteln wolle – nämlich eine ausgebaute Fröschi-Unterführung. Christine Weiss (SP) schlug sogar vor, rechtlich gegen die Bahn vorzugehen, denn: «Wenn sich die SBB weigern, torpedieren sie in einem aufstrebenden Ort wie Pratteln die ganze Verkehrsplanung.»

Was den Ärger der Kritiker zusätzlich anheizte: Der Gemeinderat hat die Umsetzung der Initiative vorläufig ausgesetzt. Er möchte erst mal möglichst rasch die einsturzgefährdete Passerelle beim Bahnhof ersetzen, eine entsprechende Vorlage ist im Einwohnerrat. Dabei gelte es zu verhindern, dass eine Querung der Bahn wegfällt, so Hess. Die Sanierung der Fröschi-Unterführung hingegen hätte nach dem Einverständnis der SBB wegen der vielen Genehmigungen eine Vorlaufzeit von mindestens vier Jahren.

Vorstoss könnte nochmals Verzögerung bringen

Diese Prioritätensetzung kam in der Ratslinken schlecht an. «Die Passerelle geht ganz woanders hin als die Fröschi-Unterführung», sagte Rahel Graf (SP). «Die Passerelle, ja, aber die Fröschi nicht lassen», forderte Billie Grether (Unabhängige/Grüne). Aufgrund ihrer Interpellation kam es zur Diskussion. Zu beschliessen gab es nichts. Aber zumindest machten die Linken klar, dass sie eine strikte und baldige Umsetzung der Initiative fordern.

Dieses Ziel dürfte noch weiter in die Ferne rücken, falls der Einwohnerrat einen eben gerade eingereichten Vorstoss von Paul Dalcher (parteilos) annimmt. Er fordert eine «umfassende Auslegeordnung» der Querungen der Bahn für Velos, und zwar bevor der Einwohnerrat den Ersatz der Passerelle beschliesst. Dabei bringt er insgesamt fünf Querungen ins Spiel, mit dem Ziel, «eine bedürfnisgerechte und finanziell verkraftbare Lösung zu realisieren», wie es im Vorstoss heisst.