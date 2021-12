Pratteln Sie haben ein Erlebnisbad vor der Haustüre – jetzt sollen die Prattler Primarschüler dort auch schwimmen lernen Das Aquabasilea soll sein Becken für den Schwimmunterricht der Prattler Primarschule zur Verfügung stellen, fordert ein Einwohnerrat. Das ist nicht unrealistisch.

Bisher diente das Aquabasilea den Kids vor allem zum Planschen und Spasshaben. Vielleicht lernen sie dort aber auch bald das Schwimmen. Archiv/Martin Töngi

Die Prattler Kinder können nur schwimmen, falls ihre Eltern sie in einen privaten Kurs schicken. Denn die Gemeinde hat kein eigenes Hallenbad, in dem sie ihren Primarschülern das Schwimmen beibringen könnte. Dies wäre zwar laut kantonalem Lehrplan vorgeschrieben, doch lässt der Kanton in schwimmbadlosen Gemeinden ausdrücklich Ausnahmen zu. 53 von 88 Baselbieter Schulen machen von der Klausel Gebrauch.

Für den Prattler Einwohnerrat Gerold Stadler ist diese Situation nicht befriedigend:

«Viele Kinder lernen nicht schwimmen, weil sich die Eltern keinen Kurs leisten können und es womöglich selber nie gelernt haben, weil es in ihrem Kulturkreis nicht üblich ist.»

Dabei sei Schwimmen doch eine Kulturtechnik. Zudem gehe es um Sicherheit, wie er aus seiner eigenen Tätigkeit als Sekundarlehrer weiss: «Wenn ich mit meinen Schülerinnen und Schülern einen Ausflug an einen See mache, muss ich immer aufpassen.» Er müsse immer ihre individuellen Schwimmfähigkeiten im Auge behalten und womöglich einigen verbieten, ins Wasser zu gehen.

Grosses Becken, Garderoben, Zeitfenster: Alles ist da

Stadler hat deshalb eine im wahrsten Sinne des Wortes naheliegende Idee: Auf Prattler Boden befindet sich eines der grössten kommerziellen Schwimmbäder der Schweiz, das Aquabasilea. Dort solle sich die Prattler Primarschule einmieten. In einem Postulat fordert er nun, der Gemeinderat solle die Möglichkeit prüfen, «mit dem Aquabasilea einen Vertrag zu schliessen, um dort den Schwimmunterricht stattfinden zu lassen». Dort, erläutert er, gebe es ein grosses Becken. Auch die Garderoben seien geeignet für Kinder. Und am Morgen sei das Aquabasilea «sicher nicht überlaufen», da finde man Zeitfenster.

Das Aquabasilea will sich auf Anfrage der bz nicht zum Vorschlag äussern, solange keine offizielle Anfrage der Gemeinde vorliegt. Stadler ist aber zuversichtlich, dass sich eine Lösung finden lässt. Denn bereits jetzt fänden Schwimmkurse zu günstigen Bedingungen im Aquabasilea statt.

So bietet dort zum Beispiel der Schwimmverein beider Basel Kinderschwimmkurse statt, bei denen zwölf Lektionen 300 Franken kosten. Darin inbegriffen sind die Eintritte fürs Kind und eine Begleitperson, inklusive anderthalb Stunden Aufenthalt in der Badelandschaft. Eine weitere erwachsene Begleitperson erhält zehn Eintritte für 120 Franken, ebenfalls mitsamt Nutzung der Badelandschaft.

Jetzige Lösung ist günstiger

Ein einziger gewöhnlicher Eintritt ins Aquabasilea kostet je nach Wochentag und Besuchsdauer zwischen 29.50 und 44 Franken, für Kinder einige Franken weniger. Das zeigt: Das Privatunternehmen Aquabasilea kommt dem Schwimmverein preislich stark entgegen – und das, so Stadlers Hoffnung, wird es auch bei den Prattler Primarschulen tun, falls diese um Unterrichtmöglichkeiten anfragen.

Klar ist aber: Die jetzige Nichtlösung hat für die Gemeinde zumindest einen Vorteil. Denn sie ist günstig, weil sowohl der teure Betrieb eines Hallenbads als auch das Einmieten in ein fremdes Bad entfallen. Doch das lässt Stadler nicht gelten. Er ist überzeugt: «In der Bildung darf man nicht Rappen spalten.»

Anfang Jahr hatte ein breit abgestützter Vorstoss im Landrat gefordert, die Volksschulen müssten alle Möglichkeiten ausschöpfen, um den Kindern Schwimmunterricht zu ermöglichen.