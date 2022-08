Pratteln Tierschutz-Kundgebung am Esaf aus Sicherheitsbedenken abgelehnt Basel Animal Save ist gegen die Lebendpreise, die am Esaf an die Schwinger verliehen werden. Die Gemeinde bewilligt eine Standkundgebung jedoch nicht – dagegen wehrt sich nun die Tierschutzorganisation.

Schwingerkönig von 2019 Christian Stucki mit dem Sieger-Muni. Eine Basler Tierschutzorganisation möchte beim diesjährigen Esaf in Pratteln gegen die Tradition demonstrieren. Claudio Thoma/Freshfocus

Sechs Kühe, drei Pferde, ein Fohlen und das Sieger-Muni werden am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) als Lebendpreise an die Sportler verliehen. Ein «würdeloser Umgang» und «Tierquälerei» sei das, findet die Tierschutzorganisation Basel Animal Save. Sie möchte am «Eidgenössischen» mit einer Standkundgebung ihre Meinung vertreten; Ende Juli reichte sie bei der Gemeinde Pratteln ein entsprechendes Gesuch ein. Die Kundgebung wurde ihnen verwehrt, wie Olivier Bieli von Basel Anmial Save am Freitag in einer Medienmitteilung schreibt.

Eine Kundgebung biete immer Konfliktpotenzial, schreibt die Gemeinde Pratteln in ihrer Antwort an Bieli vom 3. August. Und da die personellen Ressourcen bereits sehr limitiert seien, stelle das eine Gefahr für die Sicherheit der Festteilnehmenden dar. Gerade im Eingangsbereich des Esaf, wo die Tierschutzorganisation am 28. August einen Stand mit 10-30 Personen aufstellen wollte, seien Störungen besonders gefährlich.

Einen anderen Standort könne die Gemeinde nicht zur Verfügung stellen, weshalb das Gesuch abgelehnt werde. Olivier Bieli von Basel Animal Save zeigt sich empört und stellt den Beschluss der Gemeinde infrage. Die Organisation reiche dagegen eine Beschwerde ein.